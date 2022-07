Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Avec House of the Dragon, dont la première est prévue prochainement, HBO ajoute les huit saisons de la série originale Game of Thrones à son service de streaming HBO Max en 4K, avec prise en charge de HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Ceux qui sont obsédés par la série sauront que House of the Dragon se veut la chronique de la guerre civile sanglante qui a éclaté après la mort de Viserys Ier, qui sera joué par Paddy Considine dans la nouvelle série HBO Max. Viserys a désigné sa fille aînée Rhaenyra comme héritière après la mort de sa première femme. Mais sa seconde épouse estime que le trône doit être transmis à ses fils. Un conflit naît entre ces deux femmes et oblige chaque maison de Westeros à choisir un camp. Il inflige une blessure mortelle à la dynastie des Targaryen, un impact qui peut être retracé 170 ans plus tard dans la série originale Game of Thrones.

Regarder la série originale, qui a débuté en 2011 sur HBO, vous aidera certainement à vous préparer à House of the Dragon. La série préquelle sortira sur HBO Max dans les mêmes formats premium le 21 août 2022.

Pour vous aider et vous faire gagner du temps, Pocket-lint a dressé une liste de quatre épisodes incontournables de Game of Thrones qui vous permettront de vous mettre à niveau autant que possible. En plus de ces quatre épisodes, nous vous avons suggéré quelques lectures : Une nouvelle, une histoire courte et un livre de pseudo-histoire, tous écrits par George RR Martin. (Il est l'auteur de la série de romans fantastiques A Song of Ice and Fire, dont Game of Thrones est adapté).

Enfin, nous vous recommandons de regarder un long métrage spécial animé de la série originale Game of Thrones. Entre tout cela, préparez-vous à tout le feu et le sang à venir dans House of the Dragon.

Ce qu'il faut regarder avant House of the Dragon

Raison : vous vous familiarisez avec toutes les Maisons de Westeros.

La Maison du Dragon se déroule en 129 AC, tandis que Game of Thrones se déroule en 298 AC. Mais les familles qui composent les principales maisons de Westeros sont toujours présentes. Bien que la série se déroule 170 ans avant les événements de la série originale, les familles ont pour la plupart les mêmes priorités : Les Lannister se soucient de l'argent, les Starks de leur honneur et les Targaryens du trône de fer. S'il y a des exceptions, celles-ci ont plus d'impact.

Bien sûr, une autre raison de regarder est d'avoir un premier aperçu des œufs de dragon que Daenerys reçoit en cadeau de mariage.

Raison : Les dragons sont nés.

Lorsque Daenerys (jouée par Emilia Clarke dans Game of Thrones) fait éclore ses œufs dans le final de la première saison, c'est la première fois qu'un dragon est né en 150 ans. Il semble également que Dany soit tombée sur une sorte de formule qui aurait pu l'aider à faire éclore les dragons, puisqu'elle a placé les œufs sur le bûcher funéraire de Khal Drogo et les a rejoints pendant qu'il brûlait. Espérons que House of the Dragon montrera un peu plus la magie qui se cache derrière la naissance des dragons.

Peut-être apprendrons-nous aussi pourquoi les Targaryens n'ont pas pu en élever davantage pendant 150 ans.

Raison : Shireen explique la Danse des Dragons, et Daenerys chevauche Drogon.

Nous devons inclure l'épisode qui partage son titre avec la guerre civile présentée dans House of the Dragon.

Dans cet épisode, nous voyons Daenerys devenir la première personne à monter un dragon depuis un siècle et demi, ce à quoi nous devrions tous nous habituer avant House of the Dragon. Mais la véritable raison de regarder cet épisode est qu'il explique au mieux la Danse des Dragons dans la série originale. Shireen lit une histoire sur la guerre et a des conversations à ce sujet avec son père et Davos avant le terrible destin qui l'attend.

Raison : Regardez les dragons de Dany en guerre et la bataille des bâtards.

Il s'agit de l'un des épisodes les plus excitants de Game of Thrones, et il devrait définir vos attentes pour la Maison du Dragon. Cet épisode marque la première fois que nous voyons la véritable force destructrice des dragons, alors que Dany trouve son peuple à Mereen assiégé par une plus grande armée qui n'a absolument aucune chance une fois que les dragons sont libérés. Dans le même temps, La Bataille des Bâtards offre également l'une des vues les plus passionnantes de ce à quoi ressemble une bataille à grande échelle à Westeros - ce que nous n'avons pas assez vu au cours de la série. Avec un budget plus important, et une histoire mettant en scène de nombreuses batailles plus importantes que celle vue dans cet épisode, nous espérons voir beaucoup plus de ce que cet épisode nous a donné dans House of the Dragon.

Raison : Shireen raconte l'ensemble des événements de la Danse des dragons, qui culmine dans un récit où deux Targaryens se battent sur leurs dragons dans le ciel.

Ce film d'animation était inclus dans le Blu-Ray de la saison 5 de Game of Thrones. Il est raconté par Kelly Ingram, qui jouait Shireen Baratheon dans la série originale. Pedro Pascal (qui jouait Oberyn Martell) et Conleth Hill (qui jouait Varys) sont également les doubleurs. Il s'agit d'une vidéo de 20 minutes. Vous pouvez en voir une copie sur YouTube, ci-dessus.

Raison : The Princess and The Queen est une nouvelle de George RR Martin qui montre comment la relation entre la princesse Rheanyra Targaryen et la reine Alicent Hightower a dégénéré au point de provoquer une guerre civile.

Rheanyra sera jouée par Emma D'Arcy et Milly Alcock dans House of the Dragon. Elle est désignée comme l'héritière de son père, mais celui-ci se remarie avec Alicent Hightower, qui sera jouée par Olivia Cooke. Alicent a ensuite deux fils avec le roi, ce qui crée une atmosphère de conflit permanent entre les deux familles vivant dans le Donjon Rouge. Finalement, chaque membre de la cour doit prendre parti, tandis que le roi vieillissant s'accroche fermement à un pacte qui s'est effondré.

Raison : The Rogue Prince est une nouvelle de George RR Martin qui porte sur les conséquences de l'abandon de Daemon Targaryen dans la ligne de succession.

Matt Smith jouera le rôle de Daemon dans La Maison du Dragon. Il est l'héritier du trône de fer, jusqu'à ce que son frère Viserys (avec l'aide de sa Main, Otto Hightower) décide que Daemon est un trop gros imprévisible pour lui confier le trône de fer. C'est ainsi que Rheanyra est nommée héritière. Le prévisible Daemon n'est pas d'accord avec cette idée et part établir son propre royaume dans une chaîne d'îles au large de Dorne, connue sous le nom de Stepstones.

Motif : Fire and Blood est une histoire des rois Targaryen écrite par George RR Martin.

Elle est écrite du point de vue d'un mestre qui note les événements des dizaines d'années plus tard, de sorte que tout ce qu'elle contient ne peut être considéré comme un fait absolu. Elle vous racontera à peu près tous les événements majeurs qui se produisent pendant la Danse des dragons. Si vous êtes un lecteur qui souhaite en savoir plus sur ce qui s'est passé avant Game of Thrones, ce livre est fait pour vous.

Les épsiodes améliorés seront disponibles en août 2022. Vous devez être sur le niveau premium sans publicité pour les diffuser en streaming sur HBO Max. L'abonnement coûte 14,99 dollars par mois.

