Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La dernière saison de Game of Thrones est l'une des fins les plus controversées et peut-être les plus détestées de toutes les séries télévisées de l'histoire.

Malgré cet échec - que certains qualifieraient d'échec -, Westeros s'annonce comme un élément clé de la programmation future de HBO, avec sept séries dérivées liées à Game of Thrones en cours de développement. Six de ces séries sont des préquelles qui se déroulent avant les événements de la série originale Game of Thrones. Cependant, le projet le plus récemment annoncé verra Kit Harrington brandir à nouveau Longclaw dans le rôle de Jon Snow.

La nouvelle série de suites s'aventurera en territoire inconnu, puisqu'elle représente la première incursion dans ce qui s'est passé après la dernière saison, largement critiquée, et sa fin polarisée. En tant que fans inconditionnels des livres et de la série, nous pensons que HBO devrait saisir cette occasion pour réparer certains torts. Voici ce que le studio pourrait faire avec sa prochaine série autour de Jon Snow. Gardez à l'esprit que rien de tout cela n'a été confirmé par HBO.

Elle n'a pas annoncé de date de sortie, de résumé de l'intrigue, de bande-annonce, rien. Il s'agit simplement d'une sorte de liste de souhaits que nous mettons à la disposition du monde.

squirrel_widget_4152470

La dernière fois que nous avons vu le Jon Snow de Kit Harrington, il se dirigeait vers l'au-delà du Mur après avoir été banni pour avoir tué Danaerys Targaryen. Qui l'a banni, vous vous demandez peut-être ? Le roi Bran le Brisé, bien sûr, le cousin (et ancien demi-frère) de Jon qui siège aujourd'hui sur le trône de fer fondu. Cette nouvelle série Jon Snow se déroule avec HBO qui sait très bien que de nombreux téléspectateurs détestent que Bran soit roi.

Cette série sera-t-elle comme le nouvel Obi-Wan Kenobi de Disney+ - avec Jon Snow seul dans une grande aventure au-delà du Mur, ou quelque chose le rappellera-t-il à Westeros et même à Port-Réal ?

L'une des nombreuses plaintes que vous entendrez au sujet de la dernière saison est en fait la plus facile à résoudre dans la nouvelle série : Donnez-nous plus du gentil garçon de Jon Snow, Ghost. Le gigantesque loup-garou est le favori des fans depuis qu'il est apparu comme un mignon petit chiot albinos. Mais le loup adulte, de 3 mètres de haut, a été vu de moins en moins dans les dernières saisons. Il sera sûrement aux côtés de Jon dans la nouvelle série ?

C'est génial que Kit Harrington revienne. En fait, cela nous rend excités par la nouvelle série. Mais est-ce que d'autres membres du casting de la série originale reviendront aussi ? Rappelez-vous, les téléspectateurs ont vu Jon Snow se diriger au-delà du Mur avec Tormund Giantsbane (joué par Kristofer Hivju) dans les derniers instants du dernier épisode. Si nous devions deviner, il est fort probable/espéré qu'il apparaîtra également dans la nouvelle série.

À partir de là, tout dépend de l'intrigue de la série. S'agit-il de la vie de Jon dans le Nord ? Ou bien s'aventure-t-il dans une région lointaine de l'Est ?

Tout cela a une incidence sur le nombre de personnages de la distribution originale qui pourraient apparaître. Par exemple, si Jon est ramené au sud du Mur, à Westeros, nous pourrions voir plusieurs de nos anciens favoris de la première série.

Jon Snow est en guerre constante - avec une chose ou une autre - depuis qu'il a atteint la puberté.

Bien sûr, le bannissement sonne mal, mais en réalité, c'est l'occasion pour lui de se calmer et de se détendre un peu. Mais peu d'action ne fait pas une bonne télévision. Espérons qu'il aura au moins l'occasion de se reposer pendant quelques années entre les événements de la huitième saison et le moment où la nouvelle série se déroulera. Nous aimons imaginer qu'il est allé quelque part pour construire une nouvelle communauté avec les sauvageons restants et peut-être avoir quelques enfants sauvages à lui.

La dernière fois que nous avons vu le dragon de Daenerys, Drogon, il a fait fondre le Trône de fer et s'est emparé du corps de Dany avant de s'envoler. Il est mentionné plus tard qu'il a été vu volant vers l'est. Les showrunners de Game of Thrones, DB Weiss et David Benioff, ont déclaré dans le commentaire du DVD de la huitième saison que Drogon volait vers Volantis. Les fans ont spéculé que cela pourrait conduire la prêtresse rouge Kinvara à ressusciter Daenarys.

Mais, pour notre propre santé mentale, espérons que Daenarys reste morte. Peut-être que Drogon se fait une belle place en volant un peu plus à l'est, vers les ruines de Valyria, un endroit qui n'a été que brièvement visité dans la série originale. Comme Jon Snow et Drogon ne se sont pas quittés en bons termes (parce que Jon a tué sa mère Daenerys), il serait assez fou de voir Jon s'en prendre à lui dans la nouvelle série.

Ce qui nous amène à...

Alors, est-ce que HBO veut nous donner une belle aventure de six heures avec l'un des personnages les plus aimés de la série originale Game of Thrones, ou va-t-elle essayer de réparer les erreurs et donner aux spectateurs une suite qui pourrait aussi bien servir de saison finale ?

Dans ce dernier cas, il y a une approche pas si folle que ça qui pourrait être adoptée : révéler que celui qui a gagné Game of Thrones était le méchant depuis le début. Les forums et les cercles de fans ont spéculé pendant la diffusion de la dernière saison que Bran serait celui qui contrôle le Roi de la Nuit et les marcheurs blancs. Mais cela n'a jamais été révélé comme étant le cas dans la saison 8.

Soyons clairs, cependant. La puissance de ses pouvoirs n'a pas été définie jusqu'à présent, ce qui permet aux fans de spéculer et de se demander s'il utilise ses pouvoirs pour contrôler le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs, voire même pour rendre Daenarys folle et détruire la ville. Après tout, quel a été le résultat de tout ce chaos dans la dernière saison ? Bran assis sur le trône de fer.

Si Bran est effectivement maléfique et qu'il a été le marionnettiste à l'origine de toutes sortes de malheurs dans Game of Thrones, on peut supposer que d'autres membres de la distribution originale reviendront dans la nouvelle série. Nous verrions le roi Bran (joué par Isaac Hempstead Wright), Tyrion, la main du roi (joué par Peter Dinklage), Samuel Tarley, le grand mestre de Bran (joué par John Bradley), au minimum.

Il serait époustouflant de voir Bran décider qu'une famille de Targaryens - comme Jon Snow (il a peut-être une femme et des enfants) - vivant en exil est un trop grand risque pour lui. Pendant ce temps, Jon Snow pourrait apprendre la vérité sur Bran et partir en mission pour arrêter son cousin/ancien frère maléfique.

Encore une fois, tout ceci n'est que pure spéculation. Mais quelle émission délirante ce serait, n'est-ce pas ?

Écrit par Maggie Tillman.