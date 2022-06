Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Warner Bros porte le personnage de Black Adam sur grand écran cet automne, avec un film DC Comics éponyme dans lequel Dwayne "The Rock" Johnson incarne le méchant/antihéros titulaire. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau film Black Adam - y compris quand vous pourrez le regarder en ligne dans le confort de votre maison.

Dwane Johnson fait ses débuts dans le rôle de Black Adam, l'ennemi juré de Shazam, dans un film indépendant de Warner Bros DC qui sortira dans les salles en octobre.

Souvent dépeint comme un méchant, Black Adam a une histoire complexe qui a été réécrite plusieurs fois. Il a fait des apparitions sporadiques pendant des décennies et est même apparu dans la série télévisée animée Shazam de 1981. Dans sa première histoire d'origine, Adam était établi comme un ancien pharaon et le premier mortel à recevoir les pouvoirs de Shazam (dont le nom représentait la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure). Adam est en fait un méchant Superman.

Il sera intéressant de voir si le personnage devient davantage un anti-héros dans le nouveau film Black Adam. La bande-annonce fait allusion à une histoire traumatisante impliquant son fils et dit : "Il y a des héros et il y a des méchants. Les héros ne tuent pas les gens", ce à quoi Black Adam répond : "Moi, je le fais".

Voici le résumé officiel de Warner Bros pour son film Black Adam :

"Près de 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens - et emprisonné tout aussi rapidement - Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à déchaîner sa forme unique de justice sur le monde moderne."

Date de sortie en salle de Black Adam : 21 octobre 2022 aux États-Unis.

21 octobre 2022 aux États-Unis. Date de sortie de Black Adam en streaming : semaine du 5 décembre 2022.

Black Adam devrait sortir chez Warner Bros aux États-Unis le 21 octobre 2022 et sera disponible en streaming 45 jours plus tard (donc autour du 5 décembre 2022).

Black Adam est une production Warner Bros, il sortira donc sur HBO Max aux États-Unis 45 jours après sa sortie en salles. HBO Max est disponible à partir de 9,99 dollars par mois.

squirrel_widget_4152470

La première bande-annonce du film de Warner Bros a été présentée au CinemaCon 2022. Vous pouvez la regarder en haut de cette page.

Black Adam est réalisé par Jaume Collet-Serra et écrit par Adam Sztykiel avec Rory Haines et Sohrab Noshirvani.

Outre Dwane Johnson dans le rôle de Black Adam, Pierce Brosnan occupe une place importante. Il joue le rôle de Kent Nelson ou Docteur Fate, un membre de la Société de Justice d'Amérique et le fils d'un archéologue. Les autres membres de la JSA qui apparaissent sont Carter Hall ou Hawkman (joué par Aldis Hodge), un archéologue qui peut voler ; Albert Rothstein ou Atom Smasher (joué par Noah Centineo), qui peut changer de taille et de force ; et Maxine Hunkel ou Cyclone (joué par Quintessa Swindell), qui contrôle le vent et génère du son.

Black Adam est destiné à être un spin-off de Shazam (2019), et c'est le onzième film du DC Extended Universe (DCEU). Donc, si vous vous sentez prêt, vous devriez regarder le DCEU (voir notre guide d'ordre de visionnement ci-dessous). Ce n'est pas un film obligatoire, mais il est toujours agréable d'aborder un super film en ayant une bonne connaissance de l'univers.

Écrit par Maggie Tillman.