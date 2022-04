Le Batman de Matt Reeves aura une suite avec Robert Pattinson

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Bros aurait donné le feu vert à une suite pour The Batman de Matt Reeves, le dernier opus de la franchise Batman avec Robert Pattinson.

The Batman est sorti en mars 2022 et a rapporté 760 millions de dollars au box-office mondial. Il a été regardé par 4,1 millions de foyers sur HBO Max au cours de la première semaine où il était disponible en streaming, selon Deadline, qui affirme également que Toby Emmerich, cadre de Warner Bros, a profité du CinemaCon mardi pour annoncer la suite. Il a déclaré que Reeves et Pattinson reviendraient tous deux pour le nouveau film.

Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'autres détails connus.

Pocket-lint a regardé The Batman en salles, et bien que les opinions divergent au sein de notre équipe, le film aurait pu être plus court, et certaines scènes étaient soit croustillantes soit ringardes. Mais le ton général, sombre et véritablement effrayant, ainsi que la toile de fond du thriller ont fait de ce film un blockbuster solide que nous avons apprécié. Cela a également ajouté une touche de réalisme au personnage de Bruce Wayne.

Après tout, c'est un adulte qui revêt une cape en forme de chauve-souris pour battre des voyous dans les rues de Gotham City afin de venger ses parents. The Batman rend cela douloureusement évident au cours des trois heures que dure le film.

Mais c'est tout de même un bon film - et apparemment, beaucoup sont d'accord puisqu'il obtient actuellement un score de 85 % sur Rotten Tomatoes.

Espérons que la suite sera tout aussi amusante (mais pas aussi longue).

Écrit par Maggie Tillman.