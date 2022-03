HBO Max et Discovery + se combinent en un seul service de streaming

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner et Discovery fusionneront bientôt, formant le groupe Warner Bros Discovery, et un dirigeant a révélé des plans pour que leurs plateformes de streaming respectives Discovery + et HBO Max fusionnent également.

Selon Variety , le directeur financier de l'organisation combinée, Gunnar Wiedenfels, a annoncé la proposition lors de la 30e conférence annuelle sur les médias, Internet et les télécommunications de la Deutsche Bank le lundi 14 mars.

Il a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour regrouper les services de streaming sous la même bannière, sans toutefois donner de délai. En attendant, ils fonctionneront séparément mais il y aura une certaine forme de regroupement pour les abonnés.

"Nous croyons en un produit combiné par opposition à un bundle", a-t-il expliqué.

"Nous pensons que l'étendue et la profondeur de cette offre de contenu vont constituer une proposition de valeur phénoménale pour le consommateur.

"La question est, pour arriver à ce point et le faire d'une manière qui soit en fait une excellente expérience utilisateur pour nos abonnés, cela va prendre un certain temps."

Selon toute vraisemblance, la fusion se traduira par une nouvelle plate-forme disponible aux États-Unis et dans d'autres territoires où HBO Max est disponible. Ce que cela signifie pour le Royaume-Uni n'est cependant pas clair.

Actuellement, alors que Discovery + opère au Royaume-Uni, le contenu HBO est exclusif à Sky en raison d'un accord de longue date.

On ne sait pas non plus ce que cela signifie pour BT Sport, car cela fusionnera également bientôt avec Discovery .

Écrit par Rik Henderson.