(Pocket-lint) - Le Batman est enfin en salles et WarnerMedia ne perd pas de temps à capitaliser sur son succès critique. Le studio a annoncé avoir donné son feu vert à une émission télévisée dérivée qui ira directement à son service de streaming HBO Max . Intitulée The Penguine (titre provisoire), il s'agit d'une série limitée mettant en vedette Colin Farrell dans le rôle-titre.

Colin Farrell reprendra son rôle de Pingouin, alias Oswald Cobblepot, le méchant de Batman. Basé sur les personnages créés par Bob Kane et Bill Finger pour DC, The Penguin montrera Cobblepot alors qu'il gravit les échelons de la pègre de Gotham. Dans un communiqué de presse annonçant la commande directe en série , Warner Media l'a décrit comme un drame de DC qui "s'étend sur le monde que le cinéaste Matt Reeves a créé pour le blockbuster mondial de Warner Bros Pictures" The Batman "et se concentre sur le personnage joué par Farrell dans le film".

Chaque histoire a un début. The Penguin (titre provisoire), une nouvelle série limitée avec Colin Farrell, arrive sur @hbomax . Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell et Lauren LeFranc en tant que producteurs exécutifs. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe – DC (@DCComics) 9 mars 2022

Variety a annoncé pour la première fois que l'émission était en préparation dès septembre dernier, mais Warner Media n'a pas encore fourni de date de sortie pour Le pingouin.

Le Pingouin sera une série limitée originale exclusive à HBO Max .

Aux États-Unis, HBO Max coûte 14,99 $ par mois pour le forfait premium sans publicité. Il existe également un plan financé par la publicité pour 9,99 $ par mois.

Le Pingouin sera produit par le réalisateur de Batman, Matt Reeves, avec Farrell, Dylan Clark et Lauren LeFranc, qui est le showrunner.

Actuellement, Warner Media a seulement annoncé que Colin Farrell reviendrait pour la série limitée après avoir joué dans le film Batman récemment sorti. Penguin est connu pour son chapeau haut de forme, son monocle et ses parapluies mortels, et il a déjà été joué par les acteurs Burgess Meredith, Danny DeVito et Robin Lord Taylor.

Étant donné que la série n'a même pas encore commencé la production, il n'y a pas de bandes-annonces officielles.

Pour vous préparer à The Penguin lors de sa sortie, vous devriez regarder le dernier film de Batman, The Batman, ainsi que tous les autres. Vous avez certainement beaucoup de temps. Heureusement, Pocket-Lint a un ordre de visionnage soigné que vous pouvez consulter ici qui répertorie tous les films et émissions de Batman et la meilleure façon de les regarder.

Écrit par Maggie Tillman.