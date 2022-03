Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Fantastic Beasts a été littéralement fantastique pour les fans du monde sorcier. Il a prolongé la chronologie de l' univers Harry Potter tout en présentant la franchise au jeune public d'aujourd'hui, et grâce à un troisième film Fantastic Beasts sur le point de faire ses débuts, il est sur le point de grandir et de devenir encore plus magique.

En prévision, voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur Fantastic Beasts 3, de la date de sortie en streaming aux bandes-annonces, au casting, etc.

Le film s'appelle officiellement Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.

Une suite de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald de 2018, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore est réalisé par David Yates, avec un scénario JK Rowling et Steve Kloves. Il verra Eddie Redmayne reprendre son rôle de Newt Scamander. Basé sur les animaux fantastiques de Rowling et où les trouver, un livre d'accompagnement des romans Harry Potter, les films Fantastic Beasts sont en fait des préquelles des films Harry Potter. Et le dernier épisode se déroule dans les années 1930 - avec les moldus et les communautés magiques qui se dirigent tous deux vers la guerre.

Voici le résumé officiel de Fantastic Beasts et où les trouver :

"Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald s'apprête à prendre le contrôle du monde sorcier. Incapable de l'arrêter seul, il charge le magizoologiste Newt Scamander de diriger une équipe intrépide de sorciers et de sorcières. Ils rencontrent bientôt un éventail de vieux et de nouvelles bêtes alors qu'elles affrontent la légion croissante d'adeptes de Grindelwald."

Le film devait initialement sortir le 12 novembre 2021. Cependant, en raison de changements de casting et de la pandémie de COVID-19, la première a été retardée à plusieurs reprises.

Vous trouverez ci-dessous les informations les plus récentes sur la date de sortie en salles disponibles.

La dernière date de sortie de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore est le 15 avril 2022 pour les cinémas américains.

La dernière date de sortie de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore est le 8 avril 2022 pour les cinémas britanniques.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledor obtient une sortie en salles, exclusivement, pour commencer. Il est prévu de le diffuser sur HBO Max 45 jours après ses débuts en salles.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore présente plusieurs acteurs de retour et de nouveaux visages.

Le casting comprend Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates et Jude Law. Les nouveaux membres de la distribution incluent Oliver Masucci, Richard Coyle et Maria Fernanda Cândido. De plus, Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, un employé du ministère britannique de la magie travaillant dans la division des bêtes du département de régulation et de contrôle des créatures magiques.

- Newt Scamander, un employé du ministère britannique de la magie travaillant dans la division des bêtes du département de régulation et de contrôle des créatures magiques. Katherine Waterston - Tina Goldstein, une Auror travaillant pour le Congrès magique des États-Unis d'Amérique (ou MACUSA en abrégé)

- Tina Goldstein, une Auror travaillant pour le Congrès magique des États-Unis d'Amérique (ou MACUSA en abrégé) Dan Fogler - Jacob Kowalski, un vétéran No-Maj (américain pour moldu) qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale.

- Jacob Kowalski, un vétéran No-Maj (américain pour moldu) qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Alison Sudol - Queenie Goldstein, la sœur de Tina, qui, dans le premier film, elle a travaillé aux côtés de Tina au Federal Wand Permit Bureau.

- Queenie Goldstein, la sœur de Tina, qui, dans le premier film, elle a travaillé aux côtés de Tina au Federal Wand Permit Bureau. Ezra Miller - Credence Barebone, un jeune homme qui est un Obscurial, hôte d'un parasite de magie noire appelé Obscuru.

- Credence Barebone, un jeune homme qui est un Obscurial, hôte d'un parasite de magie noire appelé Obscuru. Callum Turner - Theseus Scamander, le frère aîné de Newt et collègue employé du ministère de la Magie.

- Theseus Scamander, le frère aîné de Newt et collègue employé du ministère de la Magie. William Nadylam - Yusuf Kama, un sorcier français d'origine sénégalaise et allié de Newt.

- Yusuf Kama, un sorcier français d'origine sénégalaise et allié de Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, l'une des fidèles de Grindelwald.

- Vinda Rosier, l'une des fidèles de Grindelwald. Jessica Williams - Professeur Eulalie 'Lally' Hicks, professeur à Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, la version américaine de Poudlard.

- Professeur Eulalie 'Lally' Hicks, professeur à Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, la version américaine de Poudlard. Jude Law - Albus Dumbledore, l'un des sorciers les plus puissants et futur directeur de Poudlard.

- Albus Dumbledore, l'un des sorciers les plus puissants et futur directeur de Poudlard. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, le principal méchant de la série Fantastic Beasts.

Oui. Vous pouvez regarder la dernière (deuxième) bande-annonce en haut de cette page. Le premier est ci-dessous.

Pour vous préparer à Fantastic Beasts 3, vous devriez regarder tous les films Harry Potter et Fantastic Beasts qui sont sortis. Heureusement, nous avons une commande de montre soignée ici :

Écrit par Maggie Tillman.