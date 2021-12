Comment diffuser Dune depuis chez vous, aucun HBO Max requis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait plus dun mois depuis la première de Dune dans les salles et sur HBO Max . Malheureusement, cette fenêtre est maintenant fermée et elle nest plus disponible sur HBO Max. Donc, si vous avez raté votre chance de regarder Dune depuis chez vous, vous devrez être patient et attendre sa sortie "PVOD" (vidéo premium à la demande) sur les plateformes numériques populaires telles quAmazon Prime Video .

Heureusement, vous naurez pas à attendre longtemps. Vous pouvez même le pré-commander dès maintenant.

Pocket-lint mettra à jour ce guide avec des liens supplémentaires à mesure que Dune sera plus largement disponible à lachat ou à la location aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Où louer ou acheter numériquement : Amazon Prime Video

Dune arrivera sur la plupart des plateformes numériques aux États-Unis le 3 décembre 2021. Il en coûtera 29,99 $ pour acheter ou 24,99 $ pour louer. Vous pouvez le pré-commander maintenant.

Il arrivera sur DVD, Blu-ray et 4K le 11 janvier 2022. Le pack combo 4K UHD et Blu-ray offrira des fonctionnalités spéciales et du contenu bonus, y compris des aperçus des coulisses de certains des moments les plus mémorables du film. (comme "Designing the Sandworm" et "A New Soundscape").

Où acheter : Amazon France

Dune arrivera sur la plupart des plateformes numériques au Royaume-Uni le 6 décembre 2021. Vous pourrez le télécharger numériquement à partir du 17 janvier 2022.

Il arrivera en 4K, Blu-ray et DVD le 31 janvier 2022 pour 24,99 £, 14,99 £ et 9,99 £, respectivement. Vous pouvez pré-commander ces disques dès maintenant sur Amazon UK. Le Royaume-Uni obtient également le pack combo 4K UHD et Blu-ray avec du contenu bonus.

Dune est ladaptation par le cinéaste Denis Villeneuve du roman de science-fiction de 1965 de Frank Herbert. Le film qui a récemment été présenté fait partie dune adaptation en deux parties prévue. Le premier film était initialement prévu pour une sortie fin 2020, mais il a été retardé par la pandémie de COVID-19. Une semaine après sa sortie nationale, Warner Bros a confirmé que Dune: Part Two sortira en octobre 2023.

Dune est un film de science-fiction épique qui se déroule dans un futur lointain. Il raconte lhistoire de Paul Atréides (joué par Timothée Chalamet), un jeune homme doué, ainsi que de sa famille, la noble Maison Atréides. Ils doivent se rendre sur une planète désertique inhospitalière, appelée Arrakisto, pour assurer leur avenir. Mais il y a un conflit sur lapprovisionnement de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe - les épices - qui peut libérer le plus grand potentiel de lhumanité.

Dune a une distribution densemble qui comprend Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya et Jason Momoa. Le film est réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Villeneuve, Jon Spaihts et Eric Roth.

Voici une sélection de bandes-annonces officielles de Dune et de regards intérieurs sur YouTube :

Dune - Bande-annonce finale

Dune - Bande-annonce principale officielle

Dune - Bande annonce officielle

Dune - IMAX - Derrière le cadre

Dune - Devenir Baron

Inside Dune : Devenir lune de mes idoles

