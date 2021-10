Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HBO Max sera lancé dans plusieurs pays européens plus tard ce mois-ci, dont la Suède, le Danemark, la Norvège, le Portugal et lEspagne.

Il sétendra également à la Turquie, aux Pays-Bas et à dautres pays dEurope centrale en 2022.

La date de lancement de la première vague est le 26 octobre 2021 et la patronne de HBO Max Europe, Christina Sulebakk, a expliqué le prix de lancement pour les clients de lUE. Un abonnement au service de streaming sera facturé 8,99 € par mois dans les États de lUE (et des valeurs équivalentes dans les pays ayant leur propre devise). Un abonnement annuel sera également disponible, avec une économie de plus de 30 pour cent.

Le Hollywood Reporter affirme quun contrat de 12 mois sera disponible pour les premiers clients en Espagne pour 69,99 €, par exemple

De plus, Sulebakk a révélé que le propriétaire de HBO, Warner Bros , rendra ses films disponibles sur la plateforme 45 jours après leur sortie en salles.

Cela se produira dabord dans les pays nordiques, puis en Espagne, au Portugal et en Europe centrale et orientale à partir du début de 2022. "Cela change la donne pour les fans", a-t-elle déclaré au site de divertissement .

Le déploiement européen de HBO Max se poursuivra tout au long de lannée prochaine, bien que vous ne devriez pas vous y attendre de sitôt au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ou en France grâce à un accord dexclusivité de longue date avec Sky dans ces territoires.