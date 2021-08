Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Faisiez-vous partie des millions de personnes qui ont essayé de regarder la finale de la série Mare of Easttown pour ne pas être en mesure de charger lapplication HBO Max ou même de vous laisser jouer lépisode ? Il était totalement inutilisable toute la nuit, obligeant les fans à assister à la finale le lendemain.

Tout le monde vérifie Twitter pour confirmer que @hbomax est en panne lors de la finale de #MareOfEasttown. pic.twitter.com/xG4Ml7094R – Cat Williams (@dizzycatdesign) 31 mai 2021

Malheureusement, ce genre de problème est une expérience courante parmi les utilisateurs du service de streaming de HBO. Mais cela pourrait bientôt changer.

Les applications de télévision intelligente HBO Max seront totalement remplacées par de nouvelles versions dici le début de lannée prochaine, selon un responsable anonyme de WarnerMedia qui a parlé à Vulture et a affirmé que les nouvelles applications devraient arriver dans les "quatre ou cinq prochains mois". Les propriétaires de Roku et PlayStation recevront dabord les applications révisées fin 2021, puis les utilisateurs dApple TV seront les prochains avant la fin de lannée.

Les téléspectateurs mobiles et Web devraient obtenir leurs nouvelles applications HBO Max au début de 2022. Espérons que ces applications nauront pas de défauts tels que des plantages, des commandes de lecture cassées, des paramètres manquants et une incapacité globale à utiliser lapplication. Apparemment, ces graves problèmes découlent de la précipitation de WarnerMedia pour lancer HBO Max en mai. Il na pas créé de nouvelles applications, mais a simplement réutilisé HBO Go et HBO Now .

Cependant, le service est désormais l une des applications de streaming les plus populaires aux États-Unis , et nous pensons que la forte demande est trop difficile à gérer pour les applications. WarnerMedia envisage de moderniser les fondements des applications et de leur donner la possibilité de se développer.

Il y aura même une mise à jour de linterface plus "sophistiquée" ainsi que des fonctionnalités nouvelles et améliorées, mais ne vous attendez pas à un changement radical de conception.

