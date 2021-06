Nouvelle date de sortie du redémarrage de Gossip Girl, distribution et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hé là Upper East Siders, Gossip Girl ici. Si tu avais pensé que je te quittais pour continuer ta vie, tu avais tort. Cela fait peut-être neuf ans que jai arrêté de démêler les vies scandaleuses de Serena Van der Woodson, de Blair Waldorf et de leurs amis, mais je suis de retour, et cette fois, jai les pouvoirs des réseaux sociaux pour maider.

Oui cest vrai. Un redémarrage de Gossip Girl est en préparation, dans la continuité de la série originale, mais une décennie plus tard, avec un nouvel ensemble dadolescents privilégiés de New York avec qui jouer.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le renouveau de Gossip Girl 2021, y compris quand il est sorti, comment le regarder et ce que lon attend de lémission. Tu sais que je tai manqué, XOXO.

Après un premier retard dû à la pandémie mondiale, la production du remake de Gossip Girl a démarré fin 2020.

HBO Max a ensuite confirmé fin mai 2021, le reboot de Gossip Girl sortira le 8 juillet 2021 aux États-Unis.

Le redémarrage de Gossip Girl sera disponible exclusivement sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis à son arrivée en juillet.

Au Royaume-Uni, Sky a un accord de programmation avec la plate-forme, mais laccord ne couvre pas HBO Originals, ce qui pourrait signifier quun nouvel accord doit être conclu pour que Sky ait les droits sur le redémarrage de Gossip Girl de ce côté du étang, comme cela avait à voir avec Friends: The Reunion .

Cela signifie bien sûr que les droits pourraient aller à un autre diffuseur ou service de streaming. Pour linstant, on ne sait pas où nous pourrons regarder la nouvelle Gossip Girl au Royaume-Uni ni quand, mais nous vous tiendrons au courant.

Le redémarrage de Gossip Girl sera lancé sur la plate-forme HBO Max avec 10 épisodes, chacun dune heure.

Lémission originale a duré six saisons et il y avait un total de 121 épisodes. Pour le moment, on ne sait pas quel sera lavenir au-delà des 10 épisodes originaux du redémarrage, mais nous soupçonnons que lidée est quil se poursuivra pendant plus dune saison.

Alors que le casting original de Gossip Girl ne devrait pas réapparaître, le renouveau de Gossip Girl serait une continuation de loriginal avec Kristen Bell racontant à nouveau Gossip Girl, comme elle la fait dans loriginal.

Le compte twitter officiel de Gossip Girl - qui est très actif et mérite donc dêtre suivi - a confirmé un certain nombre de membres de la distribution et les personnages quils joueront (plus sur ceux ci-dessous) et il a également confirmé que les personnages iront à Constance Billard et St Judes à nouveau les écoles privées, tout en offrant également un aperçu des nouveaux ensembles et des nouveaux uniformes. La nouvelle distribution a également été photographiée sur les étapes classiques de la rencontre, où de nombreux drames se sont produits pour la distribution originale de Gossip Girl, et il existe également un certain nombre de teasers sur ce qui va arriver.

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé au cours de la décennie depuis que le blog Gossip Girl a fait une petite pause, y compris lessor des médias sociaux, ce qui aurait naturellement rendu son travail beaucoup plus facile. Cela se reflète apparemment dans le redémarrage avec un compte Instagram anonyme.

Deadline a rapporté que la position de la nouvelle série Gossip Girl est la suivante : « Huit ans après que le site Web dorigine est devenu sombre, une nouvelle génération dadolescents des écoles privées de New York est initiée à la surveillance sociale de Gossip Girl. La série de prestige abordera à quel point les médias sociaux - et le paysage de New York lui-même - ont changé dans lintervalle."

Le co-créateur Josh Schwartz, a déclaré à propos du redémarrage en juillet 2019 : « Nous avons estimé quune version avec juste notre distribution a grandi, quels que soient les défis dobtenir ces acteurs, ne se sentait pas comme un groupe dadultes contrôlé par « gossip girl ». " avait beaucoup de sens. Nous avons senti quil y avait quelque chose dintéressant que nous soyons tous "gossip girl" à notre manière et comment cela a évolué, transformé et muté et raconter cette histoire à travers une nouvelle génération de lycéens de lUpper East Side se sentait bien. "

Pendant ce temps, le showrunner et écrivain original de Gossip Girl Joshua Safran, qui travaille également sur le redémarrage avec Schwartz, a déclaré au Hollywood Reporter : "Cest juste un nouveau regard sur cette société particulière à New York, lidée étant que la société change constamment. Alors comment cela le monde a changé, comment les médias sociaux et leurs effets ont-ils changé ? Toutes ces choses nous permettent de regarder le monde 12 ans plus tard au lieu de simplement refaire lhistoire. "

Oh oui. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle publiée par HBO Max ci-dessous.

Il existe également un certain nombre de teasers sur le compte Twitter officiel de Gossip Girl qui en disent un peu plus sur le type de drame auquel vous pouvez vous attendre, ainsi quune plongée plus profonde dans certaines des relations et des personnages. Nous en avons sélectionné quelques-uns ci-dessous.

Désolé, les secrets de M. Secrets ne sont pas amusants à moins quils ne soient partagés avec tout le monde. pic.twitter.com/5pBUObUkQa – Gossip Girl (@gossipgirl) 8 juin 2021

Est-ce une démonstration publique daffection ? Ou une invitation ? pic.twitter.com/bZW3DMzkhS – Gossip Girl (@gossipgirl) 7 juin 2021

Lourde est la tête qui détient les sales petits secrets de chacun. pic.twitter.com/MTgIlg3nZ4 – Gossip Girl (@gossipgirl) 7 juin 2021

Attention, A. Les bons garçons font les plus grandes explosions. pic.twitter.com/E9rlkcCxFU – Gossip Girl (@gossipgirl) 6 juin 2021

Le compte Twitter officiel de Gossip Girl a détaillé un certain nombre de personnages principaux de la série au début de 2021, ainsi quun mot descriptif principal pour chacun deux afin de nous donner une idée de ce quils représentent.

Julien Calloway (Jordan Alexander) a été qualifié d"Influence". Monet de Haan (Savannah Smith) dans le rôle de "Pouvoir". Luna La (Zion Moreno) comme "Style". Max Wolfe (Thomas Doherty) dans le rôle de "Liberté". Audrey Hope (Emily Alyn Lind) dans le rôle de "Grace". Kate Keller (Tavi Gevinson) dans le rôle d"Ambition". Akeno Aki Menzies (Evan Mock) dans le rôle d"Innocence". Zoya Lott (Whitney Peak) dans le rôle de "Perspective". Otto Obi Bergmann IV (Eli Brown) comme "Privilège".

Bon après-midi, suiveurs. Je nai pas besoin de présentation, mais ces élites new-yorkaises oui. Ravi de vous présenter votre nouvelle obsession — venir à @hbomax en juillet. Videz vos agendas en conséquence. pic.twitter.com/msIEgKyT23 – Gossip Girl (@gossipgirl) 28 avril 2021

Les autres personnages incluent Lyne Renée dans le rôle dHelena Bergmann (la mère dOtto). Jason Gotay, Johnathan Fernandez et Adam Chanler-Berat sont également confirmés.

Malheureusement, Netflix ne diffuse plus loriginal Gossip Girl - il a été retiré le 31 décembre 2020 - donc si vous voulez regarder les originaux de lUpper East Siders, vous devrez lacheter ou attendre quil arrive sur HBO Max .

Vous pouvez lacheter sur iTunes, Amazon et YouTube.

Écrit par Britta O'Boyle.