HBO Max lance enfin son plan financé par la publicité à 10 $ moins cher

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de teasing , HBO a déployé son plan de streaming financé par la publicité pour HBO Max .

Le nouveau niveau est 5 $ moins cher que le plan régulier, ne coûtant que 10 $ par mois aux États-Unis. Gardez à lesprit que tout lintérêt de HBO dès le départ était une expérience de contenu sans publicité, donc beaucoup se sont demandé comment le réseau prévoyait de commencer soudainement à incorporer des publicités. Les dirigeants promettent "une expérience publicitaire élégante et de bon goût qui respecte la grande narration".

Ceux qui choisissent de sabonner au niveau le moins cher obtiendront non seulement les nouvelles annonces "de bon goût" de HBO Max, mais également moins de fonctionnalités premium. La qualité du streaming vidéo sera limitée à 1080p, en réservant le streaming 4K pour le plan régulier. De plus, certains titres ne seront pas disponibles pour une visualisation hors ligne, et même les premières de films le même jour seront limitées aux abonnés du plan régulier.

Les abonnés au forfait financé par la publicité pourront éventuellement regarder ces titres ; ils nauront quà attendre des mois après la fin de leurs fenêtres de sortie en salles aux États-Unis. Cependant, ceux qui bénéficient du plan financé par la publicité auront accès à HBO Max Originals.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de HBO Max, consultez le guide de Pocket-lint. Nous avons également une comparaison des services de streaming vidéo américains .

Écrit par Maggie Tillman.