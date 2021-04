Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WarnerMedia et AT&T ont récemment annoncé que HBO Max serait disponible à un prix inférieur à partir de juin 2021. Mais il na pas précisé combien moins cher. Maintenant, CNBC affirme que cela coûtera 5 $ de moins que le plan standard.

Le nouveau niveau, qui sera financé par la publicité, devrait coûter 9,99 USD par mois. Pour référence, le plan standard, qui ne contient pas dannonces, coûte 14,99 $ par mois. Prévu pour être lancé en juin, le niveau financé par la publicité noffrira cependant pas de publicités sur chaque émission ou film. Les émissions originales de HBO ne les obtiendront pas, donc les abonnés ne seront pas interrompus lorsquils regardent Les Sopranos ou Game of Thrones.

En plus doffrir des publicités et davoir un prix moins cher, le nouveau niveau sera sensiblement différent du niveau plus premium en noffrant pas de sorties en salles le jour même pour des films tels que The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Dune et The Matrix 4 Cela signifie que les films qui font leurs débuts dans les salles de cinéma seront également disponibles sur HBO Max le jour même de leur première, mais uniquement pour les abonnés au niveau de 14,99 $ par mois.

Cela dit, nous pensons que loffre moins chère de HBO Max sera toujours attrayante pour les utilisateurs aux États-Unis. Cela devrait au moins laider à mieux rivaliser avec Disney + et Netflix, qui commencent respectivement à 7,99 $ et 8,99 $ par mois. Même Paramount + et Hulu coûtent beaucoup moins cher en comparaison.

Écrit par Maggie Tillman.