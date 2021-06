Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vingt-sept ans après que Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey soient arrivés sur nos écrans, ils sont tous revenus pour une émission de retrouvailles intitulée "The One They Get Back Together", 17 ans après la diffusion du dernier épisode.

Les personnages bien-aimés ont fait rire leurs fans dorigine (et les nouveaux) à plusieurs reprises bien après la fin de lexcellente sitcom des années 90.

Après 10 saisons de "celui avec" la grandeur, voici tout ce que vous devez savoir sur Friends: The Reunion, y compris comment le regarder et comment rattraper les saisons précédentes de Friends.

Friends: The Reunion, The One They Get Back Together, diffusé le 27 mai 2021.

Le tournage de lémission a eu lieu sur la scène originale de lémission - Stage 24 - à Burbank, en Californie, après des retards dus à la pandémie mondiale. Il devait à lorigine être tourné en mars 2020 et sorti en mai 2020 lors du lancement de HBO Max, donc la date de sortie était la même période, juste un an plus tard que prévu.

Friends: The Reunion special est diffusé exclusivement sur le service de streaming de HBO Max aux États-Unis. Au même endroit, le renouveau de Sex and the City - And Just Like That - sera diffusé.

Au Royaume-Uni, HBO et Sky ont un accord de programmation, qui devrait se poursuivre encore quelques années. Laccord est pour HBO Originals plutôt que pour ceux commandés par le service de streaming, mais Sky a conclu un accord séparé pour Friends: The Reunion.

Il est disponible sur Sky On Demand et Now au Royaume-Uni et en Irlande si vous lavez manqué.

Friends: The Reunion est un spécial unique donc ce nest pas une série. Il dure 1h55.

Alerte spoil. Nous vous déconseillons de lire cette section si vous ne voulez pas que nous vous gâchions un élément de Friends : The Reunion. Nous nentrerons pas trop dans les détails, mais la surprise fait partie du plaisir.

Ce que nous dirons, cest que les personnages apparaissent comme eux-mêmes, plutôt que de dépeindre les personnages de leurs amis 17 ans plus tard. Il ne sagit donc pas dun autre épisode de la série bien-aimée, mais plutôt dun retour en arrière avec une revisite du décor, un partage des images des coulisses et des souvenirs. Les images des coulisses sont excellentes et quelques secrets sont également révélés, notamment pourquoi Ross et Rachel ont formé un si excellent couple à lécran.

Un public en direct était présent pour le tournage de lémission de la Réunion et certains des accessoires classiques font leur apparition, notamment la fontaine emblématique et lappartement de Monica et Rachel, ainsi que Central Perk.

En plus des souvenirs, les personnages lisent des scripts de certains des meilleurs épisodes et il est assez remarquable de voir à quel point ils parviennent à recréer des scènes dil y a des années simplement assis autour dune table. Il y a aussi un quiz - comme celui où Monica et Rachel ont perdu leur appartement au profit de Chandler et Joey.

Les six membres de la distribution originale apparaissent dans Friends: The Reunion. Cela signifie que vous verrez Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matthew Perry (Chandler) et Matt Le Blanc (Joey).

Les six membres de la distribution dorigine sont tous les producteurs exécutifs de la série, aux côtés de Ben Winston, qui dirige également. Les autres producteurs exécutifs incluent les créateurs originaux de Friends, Kevin Bright, Marta Kauffma et David Crane. Emma Conway et James Longman sont également impliqués, et quelques personnages classiques font également des apparitions, mais nous ne vous dirons pas qui.

Les invités célèbres incluent James Corden - qui héberge, avec Reese Witherspoon, Kit Harrington et Lady Gaga. David Beckham apparaît également.

Oui. HBO Max a publié la bande-annonce officielle de lémission avant sa diffusion, que vous pouvez regarder ci-dessous. Cela vous donne un peu plus de ce à quoi sattendre de lémission, mais si vous ne savez pas si vous devez regarder lémission elle-même, nous dirions de faire ce que nous pensions que cétait génial.

Vous pouvez regarder les 236 épisodes de la saison 1 à 10 de Friends sur Netflix au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, les 236 épisodes sont tous disponibles en streaming sur HBO.

Ne vous inquiétez pas si vous navez pas réussi à tous les regarder avant lémission de La Réunion, ils seront toujours là pour vous.

Écrit par Britta O'Boyle.