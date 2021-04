Amis: la date de sortie spéciale de la Réunion et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vingt-sept ans après que Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey ont frappé nos écrans, ils sont tous de retour pour une émission de retrouvailles 17 ans après la diffusion du dernier épisode.

Les personnages bien-aimés ont fait rire leurs fans dorigine (et les nouveaux) à plusieurs reprises longtemps après la fin de lexcellente sitcom des années 90.

Après 10 saisons de «celui qui a» de la grandeur, cest tout ce que nous savons sur Friends: The Reunion, y compris quand il est sorti, comment le regarder et ce qui devrait se passer.

Pour le moment, une date de diffusion officielle na pas encore été révélée par HBO Max , mais nous savons que Friends: The Reunion sortira à un moment donné en 2021, probablement dans les prochains mois.

Le tournage de lémission a récemment eu lieu sur la scène sonore originale de lémission - Stage 24 - à Burbank, en Californie, après des retards dus à la pandémie mondiale.

Il devait initialement être tourné en mars 2020 et sorti en mai 2020 lors du lancement de HBO Max. Si le même calendrier de tournage pour la sortie est quelque chose à passer, jespère que nous verrons Friends: The Reunion spécial avant lété 2021.

Amis: Lémission spéciale Reunion sera diffusée exclusivement sur le service de streaming de HBO Max aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, HBO et Sky ont un accord de programmation, qui devrait se poursuivre pendant encore quelques années. Cela signifie que loffre spéciale Friends Reunion sera probablement diffusée sur Sky Atlantic.

Pour des émissions comme Game of Thrones, Sky a diffusé chaque épisode en même temps que HBO la diffusé aux États-Unis. Cela pourrait signifier que la réunion des amis pourrait être diffusée au milieu de la nuit, heure du Royaume-Uni, quand elle arrivera enfin, mais il est probable quelle sera ensuite rediffusée le soir suivant à une heure plus sociable, si cest le cas.

Amis: La Réunion sera une spéciale ponctuelle donc ce nest pas une série. On ne sait actuellement pas combien de temps le spectacle durera.

Cest actuellement un secret très bien gardé et toute information qui a été révélée sur ce qui se passera dans lémission Friends: The Reunion est délibérément déroutante et pleine de plaisanteries, comme les fans pourraient sy attendre.

Ce qui est clair, cest que les personnages apparaîtront comme eux-mêmes, plutôt que de représenter les personnages de leurs amis 17 ans plus tard. Ce nest donc pas un autre épisode de la série bien-aimée, mais plutôt un retour en arrière avec une revisite du plateau, le partage des images des coulisses et des souvenirs.

Un public en direct était là pour le tournage, selon TMZ , et certains des accessoires classiques font leur apparition, y compris la fontaine emblématique.

HBO Max a déclaré dans une déclaration au Hollywood Reporter : "Afin déviter tout malentendu sur ce quest cette spéciale, nous voulons indiquer très clairement quil ne sagit pas dun nouvel épisode original de la série. Le casting apparaîtra comme eux-mêmes, pas comme leurs personnages bien-aimés. "

Lisa Kudrow a déclaré dans une interview au Sunday Times : "Aucun public ne nous a vus ensemble depuis la fin de la série. Nous nous souviendrons, parlerons de ce qui se passait dans les coulisses. Ce nest pas nous qui jouons nos personnages. Ce nest pas un épisode. Ce nest pas scénarisé. Cest six dentre nous qui se réunissent pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. "

David Schwimmer a parlé de la réunion sur le Graham Norton Show, que vous pouvez regarder ci-dessous, mais bien quil en ait donné un peu, il a dit quelques bribes, y compris que même si lémission nétait pas scénarisée, les personnages liront quelque chose.

Jennifer Aniston, quant à elle, a déclaré à Variety : "Je ne serai pas Rachel, même si je le suis un peu." Elle a ajouté: "Eh bien, nous sommes tous des sortes de petits fragments dentre eux. Pas vraiment. Mais oui."

Écrit par Britta O'Boyle.