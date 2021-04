Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Bros a publié une bande-annonce effrayante pour The Conjuring: The Devil Made Me Do It, le prochain épisode de The Conjuring Universe.

Prévu pour sortir le 4 juin 2021 surHBO Max et dans les salles, il voit Patrick Wilson et Vera Farmiga revenir en tant quenquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Il est basé sur le procès dArne Cheyenne Johnson, qui, en 1981, a proclamé son innocence contre une accusation de meurtre en affirmant quil était possédé. Selon la description du film, cela marque "la première fois dans lhistoire des États-Unis quun suspect de meurtre revendiquerait la possession démoniaque comme moyen de défense".

Dans la bande-annonce elle-même, on commence par voir Arne (joué par Ruairi OConnor) trempé de sang. Après larrestation dArne, les Warrens sont ensuite montrés au tribunal, fournissant leur récit de ce qui sest passé. La petite amie dArne (jouée par Sarah Catherine Hook) dit alors que celui qui a commis ce meurtre nétait pas Arne. Il y a beaucoup de moments effrayants qui clignotent dans la bande-annonce, comme un visage flottant dans un lit à eau et un personnage se pliant de manière horrible.

Nous ne voulons pas tout donner dans la bande-annonce, alors vérifiez-le par vous-même. Cela fait 2,5 minutes et nous excite définitivement pour la première du film.

Assurez-vous également de lire notre commande de films Conjuring pour voir comment ce film sinsère dans la chronologie de lunivers. James Wan, qui a commencé la lucrative série Conjuring en 2013, est le producteur du film, tandis que Michael Chaves, qui a fait un autre film dans lunivers (La malédiction de La Llorona), dirige.

Écrit par Maggie Tillman.