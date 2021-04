Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WarnerMedia a confirmé son intention de revenir aux premières sorties de films au cinéma à partir de 2022.

Après avoir modifié son calendrier en raison de la pandémie mondiale et offert aux utilisateurs de HBO Max la possibilité de diffuser de nouveaux films le jour même de leur sortie en salles, le PDG Jason Kilar a expliqué à Recode que lancien modèle reviendrait à partir de lannée prochaine.

"Je pense quil est très juste de dire quun grand, vous savez, disons un grand film de DC ... il est très juste de dire que cela irait dabord exclusivement au cinéma, puis irait quelque part comme un HBO Max après quil soit dans les salles," a-t-il déclaré sur le podcast Recode Media.

• Tous les films Warner Bros diffusés sur HBO Max en 2021

Cela signifie que les utilisateurs de HBO Max pourront diffuser les derniers films à un moment donné après la sortie au cinéma, bien que loption de visualisation du premier jour ne restera pas. Actuellement, les nouvelles versions de Warner Bros sont disponibles pour les abonnés pendant 30 jours sans frais supplémentaires - une liste qui comprend Godzilla vs Kong , Mortal Kombat , Dune , The Matrix 4 et Space Jam: A New Legacy .

Le retour au modèle de sortie précédent, par exemple, signifie que The Batman - qui devrait sortir en mars 2022 - obligera les fans à se rendre au cinéma, tandis que Suicide Squad de cette année sera disponible en même temps que le lancement de cinéma.

Ce nest pas tout à fait un choc, bien sûr, car il était déjà de notoriété publique que certaines maisons dimages détenaient lexclusivité de toutes les sorties en salles de Warner Bros avant de se diriger vers les plates-formes de streaming. Aux États-Unis, Regal Cinemas a les droits pendant 45 jours, tandis que Cineworld au Royaume-Uni a une longueur davance entre 31 et 45 jours. Il est probable que des accords similaires soient également en place avec dautres chaînes.

Étant donné que la décision initiale a été largement critiquée par les acteurs de lindustrie cinématographique, associée au succès relatif de Godzilla contre Kong (récoltant 50 millions de dollars lors de son week-end douverture, bien quil soit également disponible en streaming), il nest pas surprenant de voir WarnerMedia revenir à la planification dorigine.

Reste à savoir si le modèle à diffuser simultanément restera à flot sur dautres plates-formes et studios.

Écrit par Conor Allison.