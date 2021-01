Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La franchise Harry Potter pourrait être dirigée vers le petit écran.

Deux rapports récents ont affirmé quune série télévisée daction en direct sur Harry Potter est en début de développement - et quelle est destinée à HBO Max.

Il nest pas surprenant que HBO et Warner Bros veuillent continuer à développer la franchise Harry Potter, en particulier pour son service de streaming, étant donné quils viennent de lancer HBO Max et que le contenu est roi à cette époque de la guerre du streaming. Après tout, Disney ne perd certainement pas de temps à créer plus démissions dans les mondes Marvel et Star Wars afin de renforcer son service de streaming Disney + .

Voici donc tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le nouveau spectacle de Harry Potter et ses débuts potentiels sur HBO Max.

Le Hollywood Reporter a rapporté pour la première fois en janvier 2020 que les dirigeants de WarnerMedia avaient tenu une série de réunions avec des écrivains pour discuter de grandes idées sur la possibilité de faire passer la franchise Harry Potter à la télévision. Les réunions ont été décrites comme des conversations «exploratoires préliminaires».

Des dirigeants de HBO et de Warner Bros auraient tenté de trouver un écrivain et un pitch pour une série télévisée daction en direct Harry Potter pour HBOMax. Cependant, dans un communiqué, HBO Max et Warner Bros ont déclaré quil ny avait "aucune série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming".

Variety a également rapporté quune série Harry Potter est en développement très précoce chez HBO Max. Il a affirmé que des rumeurs sur un spectacle se déroulant dans le monde sorcier existaient depuis un certain temps, mais on ne sait toujours pas quel serait lobjectif de la série ou où il sinsérerait dans la chronologie de Potter.

Les livres Harry Potter sont parmi les plus populaires de tous les temps, sétant vendus à plus de 500 millions dexemplaires dans le monde. Ils ont été adaptés en huit longs métrages, qui ont rapporté près de 8 milliards de dollars dans le monde, ainsi que deux films dérivés de Fantastic Beasts, dont un troisième devrait sortir en 2022.

Il convient de noter que lécrivain et créateur de la franchise, JK Rowling, a reçu une énorme réaction ces deux dernières années pour ses tweets ainsi quun essai sur les personnes transgenres. On ne sait donc pas si Rowling sera attaché à lémission de télévision de quelque manière que ce soit. Mais Rowling, avec Warner Bros, contrôle les droits de la franchise, qui reste appréciée des fans du monde entier malgré les récentes remarques de Rowling.

Aucun scénariste ou réalisateur nest encore attaché, sans parler de talent, car la série en serait encore à ses débuts et aucun accord na été conclu.

Lémission télévisée Harry Potter na pas de date de sortie connue pour le moment. Mais gardez à lesprit que toute la franchise a des problèmes de droits compliqués qui pourraient retarder le lancement de lémission de télévision de quelques années, compte tenu des rapports selon lesquels Warner Bros souhaite réserver la série pour son service de streaming HBO Max.

NBCUniversal a conclu en 2016 un accord de droits de distribution de sept ans avec Warner Bros, qui comprenait les droits de diffusion, de câble et de streaming aux États-Unis sur la franchise Harry Potter. Comme cet accord se termine en avril 2025, les dirigeants de Warners ont dû signer un accord séparé pour diffuser brièvement les longs métrages sur HBO Max. Les films devraient revenir sur NBCUniversal, pour son service de streaming Peacock, à une date qui sera déterminée plus tard cette année.

Donc, il faudra peut-être attendre 2025 pour même faire ses débuts sur HBO Max, à moins que Warner Bros et HBO naient pu conclure un accord différent qui lui permette de développer une nouvelle série quil peut distribuer sans NBCUniversal. Même dans ce cas, il semble que lémission de télévision soit encore loin de se concrétiser.

Il ny a pas de bandes-annonces ou de teasers disponibles. HBO et Warner Bros nont même pas encore confirmé que lémission de télévision était en préparation.

Consultez notre guide sur la façon de regarder chaque film de Harry Potter dans lordre.

Écrit par Maggie Tillman.