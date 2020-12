Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Bros a annoncé son intention de diffuser à domicile certains de ses plus grands films qui devraient sortir en 2021, ce qui signifie que vous pourrez les diffuser dans le confort de votre canapé sans abonnement au câble et sans avoir à risquer votre santé en visitant un cinéma.

Gardez à lesprit que Warner Bros a récemment annoncé que la très attendue Wonder Woman 1984 devrait être diffusée sur HBO Max et dans les salles le même jour (25 décembre 2020) en raison de la pandémie COVID-19. Maintenant, le studio a annoncé des plans similaires pour 17 blockbusters supplémentaires dont la première est prévue pour 2021. Ils incluent ce qui aurait dû être certains des titres les plus rentables de la nouvelle année.

Il prévoit de diffuser des suites tant attendues, des adaptations les plus vendues et dautres films avec des stars telles que Hugh Jackman, Denzel Washington et Will Smith. Ils obtiendront toujours tous des sorties en salles, ce qui peut être une bonne nouvelle pour les cinémas ainsi que pour les cinéphiles en dehors des États-Unis où HBO Max nest pas disponible. Warner Bros a également précisé que les films ne resteraient pas sur HBO Max pour toujours; ils seront supprimés 30 jours après le début du service.

Voici un tour dhorizon de tous les films Warner Bros nouvellement annoncés à venir sur HBO Max, qui coûte 15 $ par mois aux États-Unis, en 2021.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 6 août 2021

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a amené ses talents dans lunivers étendu de DC pour cette suite de Suicide Squad, qui verra Margot Robbie revenir en tant que Harley Quinn.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 22 décembre 2021

Keanu Reeves reviendra en tant que Neo dans la quatrième entrée de The Matrix. Lana Wachowski, qui a réalisé le premier film de la série, reviendra également.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 21 octobre 2021

Initialement prévue pour être publiée en 2020, ladaptation très attendue de lépopée de science-fiction, écrite à lorigine par Frank Herbert, fera également ses débuts sur HBO Max. Il verra Timothée Chalamet jouer le rôle de Paul Atreides.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 21 mai 2021

Le quatrième film de Legendary Pictures MonsterVerse verra les deux grands gars, Godzilla et King Kong, saffronter alors que les humains impuissants ne peuvent que regarder. Le film verra également Millie Bobby Brown et Kyle Chandler revenir dans le rôle de leurs personnages de Godzilla: le roi des monstres.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 16 juillet 2021

Lebron James prend du temps loin de son emploi du temps chargé de remporter des titres NBA pour aider les Looney Toons dans la suite du classique pour enfants des années 90.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 4 juin 2021

Le huitième film de The Conjuring Universe verra Vera Farmiga et Patrick Wilson revenir en tant quexperts du paranormal, l Lorraine et Ed Warren. Le film les verra aider un homme accusé de meurtre et, bien sûr, il prétend quil était possédé.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 12 mars 2021

Cette préquelle de la série à succès de HBO Les Sopranos verra le fils de feu James Gandolfini, Michael Gandolfini, jouer le rôle de Tony Soprano, que son père a rendu célèbre.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 18 juin 2021

Avant que Lin Manuel Miranda nécrive Hamilton, il a écrit cette comédie musicale sur lété à Washington Heights à New York.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): janvier 2021

Ce film raconte lhistoire de Fred Hampton (joué par Daniel Kaluuya), qui est devenu président des Black Panthers à lâge de 21 ans. Nous verrons également William ONeal (joué Lakeith Stanfield) qui la informé pour la CIA.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 15 janvier 2021

Un nouveau film Mortal Kombat verra tous vos personnages préférés du jeu de combat classique revenir sur grand écran. Jessica McNamee jouera le rôle de Sonya Blade. Nous ne pouvons quespérer quil soit aussi bon que le film de 1995.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 5 mars 2021

Le chat et la souris animés feront leur retour dans le long métrage en 2021. Colin Jost et Chloe Grace Moretz devraient jouer aux côtés des dessins animés.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 19 novembre 2021

King Richard verra Will Smith jouer le rôle de Richard Williams, le père des champions de tennis Venus et Serena Williams.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 29 janvier 2021

Les lauréats du prix du meilleur acteur, Denzel Washington et Rami Malek, incarnent un shérif vieillissant et un jeune détective qui font équipe pour arrêter un tueur en série.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 2021

Basé sur le roman à succès, ce film suivra un adolescent (Finn Little) qui a été témoin dun meurtre alors quil tente déviter les deux tueurs dans un incendie de forêt.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 16 avril 2021

Hugh Jackman jouera le rôle dun homme qui permet aux gens de revivre leurs souvenirs passés, mais les souvenirs dun nouveau client montrent que la femme dont il est tombé amoureux nest peut-être pas celle quelle semble.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 2021

On ne sait pas grand-chose de ce nouveau film du réalisateur James Wan, à part cest un film dhorreur. Étant donné que lhistoire de Wan comprend des films comme Saw, Insidious et The Conjuring, tous les fans dhorreur devraient être enthousiasmés par ce projet.

Date de sortie de HBO Max (États-Unis): 2021

Clint Eastwood dirigera et jouera dans ce film sur un entraîneur de chevaux vieillissant qui envisage de kidnapper un jeune garçon du Mexique et de lamener chez son père aux États-Unis pour 50000 $.

