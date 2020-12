Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Bros a annoncé le mois dernier que Wonder Woman 1984 sera diffusée en première sur HBO Max le jour même de sa première dans certains cinémas, mais certaines personnes nétaient pas trop enthousiasmées par les nouvelles, étant donné que le service de streaming a une résolution maximale de 1080p. Mais cest sur le point de changer.

WarnerMedia a maintenant annoncé que HBO Max ne dépasserait plus en HD. Il ajoute enfin la prise en charge du streaming Ultra HD. En fait, Wonder Woman 1984 sera le premier titre du service à être disponible en 4K lors de sa sortie plus tard ce mois-ci, le 25 décembre 2020.

Le film prendra également en charge Dolby Vision, Dolby Atmos et HDR10 - même si, bien sûr, vous avez toujours besoin du bon équipement pour pouvoir exploiter ces normes. Si vous possédez une Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube, un téléviseur intelligent Amazon Fire TV Edition 4K, un Chromecast Ultra, des «appareils Android TV pris en charge» ou AT&T TV, vous pourrez diffuser Wonder Woman 1984 en 4K.

Ravi dannoncer que # WW84 sera le premier film sur HBO Max disponible en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision ET Dolby Atmos! Je ne peux pas attendre. IN THEATERS le 25 décembre et en streaming exclusivement aux États-Unis sur @hbomax . VEUILLEZ trouver lécran le plus grand et de la plus haute qualité possible !! pic.twitter.com/wNREvcTUjB - Patty Jenkins (@PattyJenks) 1 décembre 2020

Roku nest pas encore pris en charge - mais cest parce que vous ne pouvez toujours pas regarder HBO Max sur cette plate-forme dappareil. Les deux sociétés - Roku et WarnerMedia - nont pas encore conclu daccord. Et, bien que HBO Max soit disponible sur Xbox et PlayStation, le support 4K nest pas encore disponible sur ces consoles tout de suite.

WarnerMedia a annoncé son intention de proposer un contenu 4K supplémentaire à lavenir et de prendre en charge des appareils supplémentaires tout au long de 2021.

Écrit par Maggie Tillman.