Qu'est-ce que Virgin Media Stream et combien coûte-t-il ?

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 propose désormais une autre façon d'obtenir la télévision et des services de streaming si vous ne voulez ou ne pouvez pas avoir la télévision par câble ou par satellite.

Appelé Stream de Virgin Media, il comprend un petit boîtier décodeur, une télécommande et permet de diffuser tous les contenus télévisés en direct et à la demande via une connexion Internet sans fil ou filaire.

Il est également proposé sans contrat, ce qui signifie que vous ne payez que pour les formules de divertissement que vous souhaitez et que vous pouvez les ajouter et les supprimer de manière ponctuelle tous les mois.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le service Stream de Virgin Media, y compris son coût et comment l'obtenir.

Stream de Virgin Media est un nouveau service et appareil de télévision sur Internet qui permet aux utilisateurs de regarder la télévision en direct et le contenu à la demande de Virgin TV et des services de streaming partenaires, tels que Netflix, Disney+ et Prime Video d'Amazon.

Stream est réservé aux clients haut débit de Virgin Media et est actuellement limité à un par foyer. Il n'y a pas de fonction multiroom avec Stream pour le moment. En revanche, il est doté d'une fonction de recherche et de contrôle vocaux via la télécommande fournie.

Une partie de l'intérêt réside dans le fait que toutes les chaînes et plateformes de streaming disponibles sur Stream peuvent être ajoutées dans le cadre d'un contrat de 30 jours, ce qui vous permet de modifier votre offre de contenu en fonction de vos choix personnels et de vos finances sur une base mensuelle. C'est une excellente chose pour ceux qui s'inquiètent du coût de la vie.

De plus, Virgin Media restituera chaque mois aux clients du crédit Stream, soit 10 % du coût de chaque abonnement. Et comme ils sont tous inclus dans la même facture, il est plus facile de suivre ses dépenses.

Les clients Stream de Virgin Media ont également accès à l'application Virgin TV Go pour iOS/iPadOS et Android.

Le boîtier Stream de Virgin Media coûte un montant fixe de 35 £. Il n'y a pas de frais d'installation car vous pouvez facilement le configurer vous-même.

Le boîtier comprend un large éventail de chaînes en HD en standard, ainsi que l'accès à des plateformes de streaming gratuites, telles que BBC iPlayer et ITV Hub (bientôt ITVX).

Il existe également de nombreux abonnements de divertissement payants disponibles sur des contrats de 30 jours renouvelables, ce qui vous permet de les ajouter ou de les supprimer tous les mois :

Coût : 12 £ par mois

12 £ par mois Comprend : 25 chaînes HD, telles que Sky Max, Sky Showcase, Sky Showcase, Sky Documentaries, Sky Comedy, Sky Sports Mix, Eurosport, MTV et Gold.

Coût : 4 euros par mois

4 euros par mois Comprend : 7 chaînes, telles que Nick HD, Nick Jnr, Cartoon Network et Boomerang.

Coût : 38,75 £ par mois

38,75 £ par mois Comprend : Les 8 chaînes Sky Sports en HD

Coût : 14,99 € par mois

14,99 € par mois Comprend : Les 11 chaînes Sky Cinema en HD

Un pack combiné Sky Sports HD et Sky Cinema HD est également disponible pour 46,25 $ par mois.

Coût : 18 £ par mois

18 £ par mois Comprend : Les 4 chaînes BT Sport en HD, plus BT Sport Ultimate en 4K Ultra HD.

Coût : À partir de 6,99 £ par mois (en fonction du niveau)

Coût : 7,99 £ par mois

Coût : 4,99 £ par mois

Notez que vous devez vous abonner à Netflix, Disney+ et StarzPlay par l'intermédiaire de Virgin Media pour bénéficier du crédit de 10 % sur les frais d'abonnement, même si vous pouvez associer un compte existant à la box pour regarder du contenu.

Le boîtier Stream de Virgin Media est minuscule, bien plus petit que la télécommande fournie.

Il peut être connecté par Wi-Fi et par Internet filaire, mais vous devez être un client Virgin Media haut débit pour l'utiliser. Il est également recommandé de disposer d'une vitesse Internet minimale de 50 Mbps.

Voici les spécifications complètes :

Taille : 80 x 80 x16mm

80 x 80 x16mm Connexions : 1x HDMI v2.0b avec HDCP 2.2, 1x Micro-USB pour l'alimentation et le passage du réseau câblé.

1x HDMI v2.0b avec HDCP 2.2, 1x Micro-USB pour l'alimentation et le passage du réseau câblé. Sans fil : Wi-Fi 5 double bande (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (pour la télécommande)

Wi-Fi 5 double bande (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (pour la télécommande) Système : Logiciel RDK, interface utilisateur Horizon 4

Logiciel RDK, interface utilisateur Horizon 4 Vidéo : 4K 60fps avec HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9

4K 60fps avec HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9 Audio : Dolby Digital, Dolby Atmos passthrough

Dolby Digital, Dolby Atmos passthrough Puissance : moins de 5 W

En plus des packs complémentaires détaillés ci-dessus, un certain nombre de chaînes sont disponibles pour être regardées en direct sans frais supplémentaires. Elles sont listées ci-dessous :

BBC One HD

BBC Two HD

ITV 1 HD

Channel 4

Channel 4 HD

S4C HD

Channel 5 HD

ITV 2 HD

BBC Four HD

ITV 3 HD

Pick

Quest HD

E4 HD

Film4 HD

Vraiment

More 4 HD

Cbeebies HD

BBC News HD

CBBC HD

CITV

BBC Alba HD

BBC Parliament HD

Dave

Drama

W HD

BBC Three HD

DMAX

5 USA

ITV 4 HD

Yesterday

ITVBe HD

4Music

5STAR

5Action HD

Quest Red

Challenge

4seven HD

5Select

Blaze

FreeSports HD

CBS Reality

Tiny Pop

Super ! Movies

BBC Scotland HD

Pop

Sky Arts

Sky News

GB News HD

TG4

RTE One

RTE Two

Sky Sports Racing HD

La prise en charge des applications est également très large. Voici les applications disponibles au lancement :

Netflix

Disney+

Prime Video

YouTube

YouTube Kids

Vimeo

BBC iPlayer

ITV Hub (ITVX)

All 4

STV Player

Britbox

My5

Vevo

BBC Sounds

BaebleMusic

Dance TV

RadioLine

Al Jazeera

CNN

France24

Stream de Virgin Media sera disponible pour les clients haut débit de Virgin Media à partir du mercredi 27 avril 2022.

Nous attendons toujours les détails officiels sur la façon d'acheter la boîte et nous ferons une mise à jour bientôt.

Écrit par Rik Henderson.