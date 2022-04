Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media a annoncé la mise en place d'un service de télévision tout-en-un desservi par l'internet plutôt que par le câble, appelé Stream.

Stream est plus qu'un simple boîtier, c'est un ensemble complet de services TV proposés par Virgin Media. L'appareil connecté à Internet coûte 35 £, mais vous pouvez ensuite ajouter des services de télévision et de streaming selon un système de paiement continu sur 30 jours. Il n'y a pas de contrat mensuel obligatoire.

Tout ce à quoi vous vous abonnez apparaît alors sur la même facture.

L'appareil lui-même est compatible 4K et prend en charge le contrôle vocal. Son interface utilisateur peut s'adapter aux plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné. Par exemple, si vous ajoutez Netflix ou Disney+, le contenu de chacun d'eux apparaîtra sur l'écran d'accueil dans leurs propres rails.

Cependant, si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas leur contenu, de sorte que tout ce qui apparaît est quelque chose que vous pouvez regarder sans frais supplémentaires.

Un autre aspect intéressant de l'expérience Stream est que Virgin Media rembourse 10 % des frais d'ajout chaque mois, donc plus vous ajoutez de services, plus vous faites des économies.

Comme nous l'avons mentionné, Netflix et Disney+ sont disponibles via Stream, tout comme StarzPlay, Sky Sports, BT Sport et d'autres services de télévision payants que Virgin Media propose habituellement.

Il sera disponible à partir du mercredi 27 avril 2022.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.