(Pocket-lint) - Virgin Media a ajouté Sky Cinema and Entertainment en Ultra HD à son service Virgin TV . Cela comprend plus de 1500 heures de films et de coffrets 4K sans frais supplémentaires pour les clients dUltimate Oomph.

Les autres abonnés peuvent accéder au contenu Ultra HD pour un supplément de 6 £ par mois. Sky Entertainment et Sky Cinema Ultra HD sont disponibles pour tous les clients de Virgin TV.

Les films et les émissions seront diffusés via un boîtier V6 ou Virgin TV 360 connecté à un téléviseur 4K avec HDCP 2.2 (la norme de protection contre la copie prise en charge par la plupart des téléviseurs 4K modernes).

Le forfait comprend tous les films disponibles sur Sky en UHD, y compris Birds of Prey et Sky original Twist. Les coffrets à afficher immédiatement incluent The Blacklist and Seal Team.

«Lincontournable télé mérite le nec plus ultra en matière de qualité dimage et les clients de Virgin TV peuvent désormais profiter des meilleurs programmes TV et films de Sky en Ultra HD», a déclaré David Bouchier, directeur du divertissement de Virgin Media.

«Nos puissants décodeurs Virgin TV 360 et V6 permettent à nos clients de regarder la plus large gamme de contenus Ultra HD et HDR, le tout en un seul endroit, ce qui fait de nous le véritable foyer du contenu Ultra HD.»

Écrit par Rik Henderson.