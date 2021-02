Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media offre un accès gratuit à 22 chaînes de télévision payante à tous les clients de Virgin TV à temps pour la moitié du trimestre. Ils resteront gratuits pendant un mois.

À partir du 15 février, les clients pourront regarder des chaînes telles que Discovery HD, Film 4 HD, Fox HD, Kiss, Magic et National Geographic HD sans frais supplémentaires. Vous pouvez voir la liste complète des chaînes ci-dessous.

Loffre se termine le 16 mars et comprend des spectacles et des films de rattrapage et à la demande.

Virgin Media sest également associée à Tastemade pour ajouter une sélection de ses émissions de cuisine et de voyage haut de gamme à la plate-forme Virgin TV. Ceux-ci seront également disponibles sans frais supplémentaires.

«Nous sommes conscients quil peut être difficile de trouver des moyens nouveaux et intéressants de divertir les enfants (et nous-mêmes), en particulier pendant les mois dhiver. Cest pourquoi nous avons augmenté notre offre de télévision gratuite juste à temps pour la moitié du trimestre, donnant à tous nos clients ont accès à un large choix de chaînes et de programmes supplémentaires », a déclaré le directeur de la télévision et du divertissement du fournisseur, David Bouchier.

Les chaînes supplémentaires sont ajoutées aux chaînes de divertissement et dapprentissage pour enfants, généralement payantes, auxquelles laccès est gratuit jusquau 2 mars . La programmation Hopster pour les jeunes enfants est également disponible gratuitement jusquau 31 mars.

La liste complète des chaînes de divertissement disponibles sans frais supplémentaires à partir du 15 février est:

Box Hits

Couleurs HD

Comédie Central HD

Comédie Central Extra

Découverte HD

DMAX

E4 HD

Film 4 HD

FOX HD

ID

Baiser

Kerrang

la magie

Plus 4 HD

MTV HD

National Geographic HD

National Geographic Wild HD

Rishtey

Rishtey Cineplex

Sony SAB

TCM HD

TLC HD

Écrit par Rik Henderson.