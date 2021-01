Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media supprime la barrière de la rémunération sur de nombreuses chaînes pour enfants tout au long du mois de février, qui comprend des programmes éducatifs ainsi que des dessins animés et autres divertissements.

Il propose également des vidéos éducatives gratuites et des coffrets pour enfants sur son application Virgin TV Go pour iOS et Android.

À partir du 1er février et jusquau 2 mars, une multitude de chaînes pour enfants payantes seront disponibles pour tous les clients de Virgin TV sans frais supplémentaires.

Cela signifie que tous les clients auront un accès illimité aux chaînes telles que Cartoon Network, Cartoonio, Boomerang, Nickelodeon, NickToons, Nick Jr et Nick Jr Too. Ils incluent des émissions comme Peppa Pig, Adventure Time et Dora lexploratrice.

En outre, il étend également laccès gratuit à lapplication Hopster, pour les clients utilisant la box Virgin TV V6.

«Nous reconnaissons les pressions exercées sur les familles pour à la fois éduquer et divertir les enfants à la maison pendant le confinement», a déclaré David Bouchier, directeur de la télévision et du divertissement de Virgin Media.

"Cest pourquoi, en février, nous donnons à nos clients laccès à une excellente gamme de chaînes et de programmes pour enfants qui favorisent le plaisir et encouragent lapprentissage, sans frais supplémentaires."

La décision de Virgin Media fait suite à la décision de Sky de récompenser ses clients VIP avec un certain nombre dincitations pendant le verrouillage également.

Écrit par Rik Henderson.