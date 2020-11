Virgin TV 360 est un redémarrage total de Virgin TV avec une nouvelle interface, des profils et des téléchargements sur téléphones et tablettes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Virgin TV 360 est une toute nouvelle plate-forme de télévision 4K de Virgin Media. Il modernise complètement la plateforme et vous donne accès à vos enregistrements sur appareils mobiles, en streaming ou téléchargés.

Les membres de la famille peuvent également configurer leurs propres profils sur la boîte afin que la nouvelle boîte puisse être personnalisée pour chaque utilisateur. Jusquà six profils peuvent être créés, mais il ny a pas doption de contrôle parental sur ces derniers pour le moment. Même ainsi, cest quelque chose que des services concurrents comme Sky Q et BT TV noffrent pas.

En plus dune boîte remaniée - malheureusement pas si différente en apparence des efforts précédents de Virgin comme la boîte V6 maintenant obsolète - il y a aussi une nouvelle télécommande. Nous sommes surpris que plus de travail nait été fait pour rendre la télécommande et la boîte un peu plus esthétiques.

Naturellement, vous pouvez mettre en pause et rembobiner la télévision en direct, ainsi que redémarrer les émissions depuis le début avec un accès aux services de rattrapage. Vous pouvez accéder à des applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video et BBC iPlayer, le tout en 4K et HDR, le cas échéant.

Il existe également une recherche vocale, qui utilise également la méthode éprouvée dun bouton de micro sur la télécommande. Virgin dit que le support dAlexa est également en cours, mais na pas donné plus de détails à ce sujet.

Le système est basé sur la plate-forme Horizon de la société mère Liberty Global plutôt que sur lancien service TiVo et apporte également du `` 4K à chaque pièce puisque la nouvelle mini-boîte TV 360 qui laccompagne est également compatible 4K. Le boîtier principal TV 360 est capable denregistrer jusquà 275 heures de HD et 80 heures de 4K Ultra HD.

Lors de lévénement de lancement de la nouvelle plate-forme, Virgin a déclaré quil était `` très confiant que Disney + viendrait au service lannée prochaine pour sasseoir aux côtés de Netflix et dAmazon Prime Video, bien quil ny ait actuellement aucun projet de regrouper les abonnements à ceux-ci dans le service.

Virgin TV 360 est disponible à partir de la fin de lannée pour les clients existants sur le forfait Ultimate Oomph ainsi que pour les nouveaux clients bien sûr. Surtout, le service nest fourni quavec le haut débit Virgin Media.

Écrit par Dan Grabham.