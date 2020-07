Lapplication Virgin TV Go reçoit les chaînes Sky Cinema et à la demande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les clients de Virgin Media TV peuvent désormais accéder à toute la gamme des chaînes Sky Cinema via lapplication mobile Virgin TV Go. Les films sont également disponibles sur demande via lapplication.

Le service est ouvert aux clients qui souscrivent également à Sky Cinema dans le cadre de leurs forfaits Virgin TV. Auparavant, ils pouvaient regarder le contenu de Sky Cinema sur mobile (téléphones et tablettes) mais devaient accéder à lapplication Sky dédiée et distincte. Lintégration du contenu dans lexpérience principale de TV Go le place au même endroit que les autres chaînes et les émissions et diffusions à la demande proposées par Virgin Media .

En plus de diffuser les chaînes et le contenu à la demande, les films peuvent également être téléchargés sur lapplication, pour une visualisation hors ligne.

Et deux appareils peuvent regarder du contenu en même temps, vous pouvez donc utiliser Virgin Media dans plusieurs pièces - via la boîte et les appareils portables.

"Avec Sky Cinema maintenant disponible via notre application TV Go, nos clients pourront désormais profiter dune expérience plus rationalisée lorsquils regardent leurs films préférés sur leurs appareils. Cette nouvelle fonctionnalité est lun des nombreux ajouts récents au cours des derniers mois pour améliorer lexpérience de visionnement pour nos clients TV ", a déclaré David Bouchier, directeur du divertissement numérique de Virgin Media.