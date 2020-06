Virgin propose de nouveaux packs avec de grosses économies si vous souscrivez à des offres plus longues

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Virgin Media a réorganisé ses offres groupées, offrant aux clients des économies plus importantes sils souscrivent des offres de 18 mois. Le haut débit M500 de lentreprise - avec des vitesses de téléchargement moyennes de 516 Mbps - est désormais disponible avec tous les packages. Vous pouvez donc lobtenir, que vous ayez une offre haut débit uniquement ou une offre complète de télévision, de téléphonie résidentielle, de haut débit et de téléphonie mobile.

Par exemple, le forfait M100 haut débit uniquement avec 108Mbps haut débit coûte 28 £ par mois sur un contrat de 18 mois . Les choix de télévision ont également été conçus pour être plus flexibles, tandis que les allocations de données mobiles sont également stimulées.

Les choix personnels pour la télévision commencent maintenant à 7 £ et les choix suivants coûtent 5 £ par mois.

Virgin Media affirme également que les clients de premier plan existants bénéficieront de mises à niveau de leurs forfaits sans frais supplémentaires; le pack Ultimate Oomph comprendra le haut débit M600 plus rapide lorsquil sera disponible, tandis que les cartes SIM mobiles recevront le double de la capacité de données.

Les accords de 18 mois deviendront-ils la norme? «En fin de compte, le passage à des vitesses plus rapides et à des contrats plus longs semble inévitable», explique lanalyste Paolo Pescatore. «Les gens sont toujours réticents à signer des accords à long terme car ils veulent avoir de la flexibilité et garder le contrôle. Plus encore pour ceux qui ont été brûlés dans le passé. Cela semble être un bon compromis car les utilisateurs peuvent toujours profiter des remises pour toute la période. »

Pescatore ajoute quil sattend à ce que les utilisateurs continuent de repenser les offres de télévision et de large bande au cours des prochains mois, car les gens se rendent compte que leur connectivité ou dautres forfaits ne sont pas à la hauteur en raison du fait quils ont été bloqués à la maison.

«Certains seront heureux de payer plus en améliorant leurs services haut débit fixes vers des connexions fibre plus rapides (gigabits) ainsi que la 5G. À son tour, cela pourrait conduire à des contrats plus longs afin dobtenir la meilleure offre. Les utilisateurs sont et continueront dêtre plus exigeants et ont des attentes élevées. »