Toshiba présente son premier téléviseur Quantum Dot à l'IFA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Toshiba a dévoilé son tout premier téléviseur Quantum Dot à l'IFA 2022 de Berlin, sous la forme du téléviseur Q5AD. Il sera disponible en versions 43, 50, 55 et 65 pouces et pourrait marquer une certaine progression dans la qualité d'image à un prix très raisonnable.

Ce prix commence à seulement 399 £, ce qui est effectivement un assez bon niveau pour un bon écran QLED 4K, et le design du téléviseur est également assez agréable et élégant.

-

Il a Chromecast intégré, grâce à son système d'exploitation Android, avec Google Assistant également disponible directement via un bouton sur sa télécommande, donc cela pourrait être un bon choix pour ceux qui utilisent les services de Google dans leur maison.

squirrel_widget_12855147

Une version fonctionnant avec le propre logiciel de Toshiba, le QL5D, sera également disponible.

Toshiba a également lancé à l'IFA les téléviseurs UF3D et UK4D, tous deux en 4K et dotés d'Amazon Alexa si vous utilisez cet assistant intelligent. Aux États-Unis, Toshiba est un peu un spécialiste de la plateforme Fire TV d'Amazon, et c'est au Royaume-Uni qu'il lance pour la première fois de nouveaux téléviseurs utilisant ce logiciel.

squirrel_widget_12855148

Pour rappeler que tout le monde n'est pas encore passé aux résolutions 4K, le bas de la gamme comprend le LK3C, une option full-HD d'apparence compétente qui intègre Freeview Play et une série d'autres applications utiles pour les téléspectateurs.

squirrel_widget_12855149

Écrit par Max Freeman-Mills.