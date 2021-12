Le dernier Toshiba Fire TV a Alexa mains libres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier téléviseur de Toshiba a été dévoilé, et il fait passer la technologie Amazon Fire intégrée au niveau supérieur en faisant correspondre les propres ensembles Omni dAmazon - le modèle Toshiba M550KU aura Alexa mains libres intégrée qui na pas besoin dune télécommande vocale pour fonctionner .

Cela signifie que vous pouvez simplement parler à la télévision et quelle obéira à vos commandes (à condition quelles soient précédées de "Alexa", bien sûr). Bien que le téléviseur semble être un nombre solide sur ses deux pieds, ce type dintégration est idéal pour quiconque est habitué à lécosystème Fire TV.

Le téléviseur est actuellement disponible en modèles 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces, avec une résolution 4K et un design impressionnant sans cadre qui semble assez premium malgré un prix moyen qui commence à 800 $ (daccord, milieu -trop haut).

Le M550KU prend également en charge Dolby Vision et Dolby Atmos pour la meilleure qualité dimage et de son, il devrait donc bien fonctionner si vous disposez dune configuration de son surround existante dans laquelle vous souhaitez lintégrer. De même, un mode image dans limage pour les sonnettes intelligentes et les caméras vidéo devrait également vous permettre de vérifier les alertes sans perturber totalement votre visionnage.

Il ny a pas de date précise pour laquelle Toshiba stockera le téléviseur, et il semble que cela dépend de lendroit où vous magasinez, vous devriez donc pouvoir lacheter vous-même très bientôt si vous êtes intéressé.