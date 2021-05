Toshiba lance plus de téléviseurs avec linterface Fire TV dAmazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Toshiba et Amazon ont annoncé une nouvelle série de téléviseurs basés sur linterface Fire TV dAmazon pour le marché américain, trois ans après que Toshiba a publié ses premiers modèles via Amazon et Best Buy.

Il existe cinq tailles décran - 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, tandis que lélément clé est une conception révisée des modèles plus anciens avec une lunette beaucoup plus petite. Ils sont également livrés avec un port HDMI supplémentaire quavant ainsi que USB. Les modèles 43 et 50 pouces sont disponibles en premier, dautres à venir.

Il y a aussi Live Picture in Picture (PIP) pour que vous puissiez voir votre caméra de sécurité compatible Alexa, votre babyphone ou votre sonnette Ring en plus de ce que vous regardez plutôt que de devoir vous éloigner.

Ces téléviseurs nont pas Alexa intégré à lécran (lidéal autoproclamé dAmazon pour les téléviseurs) - à la place, vous devez parler à la télécommande vocale Alexa incluse et maintenir le bouton du micro enfoncé pendant que vous parlez. Cependant, vous pouvez contrôler la plupart des fonctions avec Alexa sans avoir à naviguer dans les menus tels que la commutation dentrée, le changement de volume ou le changement de mode dimage.

Les téléviseurs dotés de la propre interface dAmazon ont été un peu lents - il y avait quelques téléviseurs américains en 2017 dElement / Westinghouse, les téléviseurs Toshiba faisant leurs débuts en 2018. Puis, à lIFA 2019, Amazon a annoncé les ensembles JVC et Grundig pour lEurope - les ensembles JVC ont été vendus dans Currys PC World depuis lors (Currys détient les droits de la marque JVC au Royaume-Uni).

