(Pocket-lint) - La plate-forme Fire TV dAmazon est lun des moyens les plus simples de diffuser des films et des émissions télévisées, mais la plupart des gens doivent y accéder via une clé ou une boîte de streaming, cest juste de dire. Cela change, cependant, avec lintroduction de plus en plus de téléviseurs qui regroupent le logiciel.

Certains des meilleurs viennent de Toshiba, et lun dentre eux a obtenu une réduction vraiment impressionnante pour le Black Friday cette année - offrant un écran 4K de 43 pouces compatible Dolby Vision, pour seulement 209,99 $ sur Amazon , une réduction de 36% par rapport au standard. prix de 329,99 $.

Cest un prix superbe pour un écran 4K de cette taille en toutes circonstances, mais le fait quil inclue la navigation dAmazon est un bonus par rapport aux systèmes plus simples et souvent sous-alimentés qui sont parfois livrés sur des téléviseurs plus abordables.

43 pouces est également une taille vraiment saine, encore plus à ce prix - malgré le fait que de nombreux fabricants entassent de plus en plus de gros titres dans les plus grands téléviseurs, nous constatons toujours que la plupart des gens savent ce que cest autour de cette taille.

Il est également livré avec une télécommande vocale pour vous permettre de rechercher des émissions à laide dAlexa, ce qui est extrêmement pratique une fois que vous vous êtes habitué à lutiliser, et encore une fois, cest quelque chose que vous nobtiendriez normalement pas pour le prix de vente que vous pouvez saisir maintenant.

Écrit par Max Freeman-Mills.