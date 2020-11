La nouvelle gamme de téléviseurs HDR UA2B 4K de Toshiba comprend lintelligence de Google, Dolby Vision et Freeview Play

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Toshiba a lancé un nouveau téléviseur basé sur Android TV au Royaume-Uni, lUA2B. Le téléviseur 4K HDR possède également Dolby Vision et audio soutenu par Onkyo. LUA2B est actuellement disponible dans une version 58 pouces - disponible pour 400 £ chez Currys PC World actuellement - avec dautres tailles à venir.

De plus, grâce à lintelligence de Google, Chromecast est intégré pour que vous puissiez diffuser des films, des émissions, des applications, des jeux et plus encore depuis votre appareil mobile directement sur le téléviseur. Il existe également un assistant Google pour le contrôle vocal, même sil nest pas mains libres; vous devez appuyer sur le bouton de la télécommande.

Le moteur dimage Tru de Toshiba est au cœur de ce téléviseur et met automatiquement à léchelle le contenu non 4K, tandis quil existe également une technologie de micro-gradation pour améliorer le contraste de limage.

Il y a aussi Freeview Play, vous pouvez donc obtenir tous les joueurs de rattrapage à la demande standard du Royaume-Uni tels que BBC iPlayer et ITV Hub. Si vous voulez en savoir plus sur Freeview Play, vous pouvez le découvrir dans notre fonction détaillée: Quest-ce que Freeview Play et comment puis-je lobtenir?

LUA2B fait suite aux téléviseurs haut de gamme UK4B 4K HDR révélés en août, dotés dAmazon Alexa, Dolby Vision et Atmos mains libres.

Écrit par Dan Grabham.