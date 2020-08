Les nouveaux téléviseurs 4K HDR UK4B haut de gamme de Toshiba sont livrés avec Amazon Alexa et Dolby Vision / Atmos mains libres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Toshiba a dévoilé une nouvelle gamme de téléviseurs phare pour le Royaume-Uni avec 4K HDR, Dolby Vision et Atmos ainsi que des haut-parleurs conçus par Onkyo.

Disponibles en 43, 50 et 58 pouces chez Argos, les nouveaux téléviseurs sont à des prix très compétitifs, disponibles respectivement pour 329 £, 369 £ et 399 £ - il est intéressant de noter quune taille de 58 pouces est disponible plutôt que le plus commun 55- pouce.

Nous avons vu pour la première fois la démonstration des téléviseurs Alexa Amazon mains libres il y a près dun an, lidée étant que vous navez pas besoin dappuyer sur un bouton de votre télécommande pour que le téléviseur vous écoute. Nous avons entendu - sans surprise - que cela représente un défi technique pour les microphones de détecter la parole en même temps que le téléviseur lui-même émet du son.

Le TRU Picture Engine de Toshiba TV propulse les capacités dimage et de conversion ascendante de lUK4B à 4K, tout en garantissant des mouvements fluides.

Les microphones Alexa sont logés dans la fine lunette du téléviseur et vous pouvez utiliser lassistant vocal comme vous le feriez sil sagissait dun haut-parleur Echo, afin que vous puissiez demander des résultats sportifs, de la musique ou éteindre les lumières si vous avez qui configuré.

Cependant, le téléviseur nutilise pas le système Fire TV dAmazon. Au lieu de cela, il utilise la propre interface Linux de Tosh qui est basée sur Freeview Play.

Écrit par Dan Grabham.