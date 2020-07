Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Toshiba a lancé une série de téléviseurs LED 4K HDR qui peuvent fournir les dernières technologies et les grands écrans, à partir de seulement 299 £.

Le modèle de téléviseur Toshiba UL20 est disponible en 43, 50, 55, 58 et 65 pouces, avec les formats Dolby Vision et HLG HDR pris en charge, ainsi que HDR10.

La gamme est intelligente, avec un large éventail dapplications et de services à la demande, notamment Netflix, Amazon Prime Video, YouTube et BBC iPlayer.

La prise en charge de Freeview Play signifie que vous pouvez démarrer le contenu de rattrapage terrestre en faisant défiler vers larrière le guide électronique des programmes (EPG). Le téléviseur est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, il répondra donc aux commandes vocales effectuées via un haut-parleur pris en charge.

Le moteur Tru Picture Engine propriétaire de Toshiba gère les tâches de mise à léchelle du contraste, du mouvement et de la résolution.

Le téléviseur UL20 est disponible auprès de nombreux détaillants au Royaume-Uni, notamment Amazon, AO, Currys et Very. Le modèle 43 pouces se vend 299 £, le 50 pouces 329 £, 55 pouces 379 £, 58 pouces 399 £, tandis que la version 65 pouces vous coûtera 549 £.

squirrel_widget_273562

"Le nouvel UL20 offre des moments 4K HDR grand écran pour tout le monde. Les nouveaux modèles sont dotés de technologies pour améliorer lexpérience de visionnement; une qualité dimage fluide pour une action sportive à grande vitesse, le dernier 4K avec des couleurs plus claires et des noirs plus foncés, ou un son amélioré lorsque regarder une superproduction hollywoodienne ", a déclaré Bart Kuijte, directeur commercial de Toshiba UK