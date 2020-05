Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Toshiba a sorti quelques téléviseurs abordables avec commande vocale Amazon Alexa intégrée aux ensembles eux-mêmes.

Contrairement aux téléviseurs avec la plate-forme Fire TV à bord, les téléviseurs de la série Toshiba WK3 nont pas besoin du microphone dune télécommande pour fonctionner avec Alexa. Au lieu de cela, ils ont des micros à champ lointain intégrés dans leurs lunettes, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales sans avoir besoin dune télécommande à la main.

Comme ils fonctionnent comme nimporte quel autre appareil compatible Alexa, comme la propre gamme Echo dAmazon , vous pouvez également utiliser lun ou lautre des téléviseurs pour contrôler dautres objets intelligents dans la maison, tous les mains libres.

La série est disponible en deux tailles décran: 24 et 32 pouces.

Le Toshiba 32WK3A63DB est au prix de 199 £ et dispose dun écran LED HD 720p. Il dispose de trois entrées HDMI, dune connectivité Wi-Fi et de deux ports USB.

En plus de la prise en charge complète dAlexa, il sagit dun téléviseur Freeview Play et offre la gamme habituelle dapplications de streaming, y compris Netflix, Amazon Video et BBC iPlayer.

Le Toshiba 24WK3A63DB commence à 179 £ et est livré avec les mêmes fonctionnalités intelligentes et connectivité.

Cest aussi un modèle 720p.

«La commande vocale fascine des millions de personnes au Royaume-Uni. Chez Toshiba, nous voulons offrir à nos clients une expérience de maison intelligente sans faille en offrant à nos clients une technologie intelligente et réactive qui sintègre dans leurs écosystèmes de maison intelligente de plus en plus connectés», a déclaré le directeur commercial de Toshiba UK. , Bart Kuijten.