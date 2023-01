Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TCL a tenu sa conférence de presse CES 2023 hier et a annoncé qu'elle divisait sa gamme de téléviseurs en deux séries, ses modèles standards étant rejoints par une gamme plus premium utilisant les technologies QLED et Mini LED.

Elle a divisé ses gammes en S-Series et Q-Series, ces dernières constituant les nouveaux ensembles premium.

Cette gamme comprend des téléviseurs QLED avec rétroéclairage Mini LED, qui utilise plusieurs milliers de minuscules LED derrière le LCD Quantum Dot pour permettre une meilleure gradation locale et, par conséquent, des niveaux de noir et un contraste nettement améliorés.

Le TCL QM8 est un modèle de référence à cet égard, car il est doté de ces deux technologies et de la dalle HighBright Ultra du fabricant. Ce dernier est censé avoir "deux fois plus de nits de crête que le modèle de l'année dernière".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il sera doté de plus de 2 300 zones sur le rétroéclairage Mini LED, et sera également équipé de la connectivité Wi-Fi 6. Il sera disponible dans des tailles d'écran allant de 65 à 98 pouces.

Il y aura également deux téléviseurs non-Mini LED : le TCL Q7 et le Q6.

Le Q7 est doté d'un rétroéclairage à gradation locale à matrice complète, d'un affichage 120 Hz et peut atteindre 240 Hz pour les jeux. Il sera disponible en 55, 65 et 75 pouces.

Le Q6 est doté d'un écran HighBright avec une fréquence maximale de 60 Hz et de 120 Hz pour les jeux. Il sera disponible en 50 et 55 pouces.

Tous les nouveaux modèles seront équipés de Google TV pour leur intelligence.

Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été révélés.

Écrit par Rik Henderson.