(Pocket-lint) - Le fabricant de téléviseurs TCL s'est associé à Roku par le passé pour ses téléviseurs intelligents, mais il a désormais adopté la plateforme Fire TV d'Amazon pour ses derniers appareils.

Disponibles dès maintenant au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie, les téléviseurs 4K HDR de la série CF630K sont proposés en tailles d'écran de 50 et 55 pouces et intègrent Fire TV. Cela inclut la prise en charge complète d'Alexa par le biais d'une télécommande vocale et l'accès à tous les services de streaming et aux applications proposés par des appareils comme le Fire TV Stick.

Les modèles 50CF630K et 55CF630K prennent tous deux en charge HDR10+ et Dolby Vision et utilisent des panneaux QLED (quantum dot). Ils sont également tous deux compatibles avec Dolby Atmos (pour alimenter une barre de son ou un système audio compatible).

Ils sont dotés de la technologie Game Master de TCL pour le branchement de la console, qui comprend le mode ALLM (Auto Low Latency Mode) pour s'assurer que le téléviseur choisit les bons paramètres lorsqu'il détecte le gameplay.

Les téléviseurs sont compatibles avec Freeview Play, ce qui vous permet de faire défiler l'EPG pour sélectionner les programmes que vous avez peut-être manqués et de les diffuser instantanément en rattrapage.

"Nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de lancer notre première série de TCL Fire TV, qui propose une large sélection de contenus de haute qualité offrant une superbe expérience visuelle à nos clients", a déclaré Frédéric Langin, vice-président des ventes et du marketing de TCL Europe.

Les deux téléviseurs sont actuellement disponibles avec une remise de lancement sur Amazon, qui dure jusqu'au 11 novembre 2022. Le 50CF630K est habituellement vendu au prix de 379,99 £ mais est maintenant à 33,9 £, tandis que le plus grand 55CF630K est habituellement vendu à 429,99 £, mais est actuellement vendu à 389,99 £.

Écrit par Rik Henderson.