(Pocket-lint) - Un nouveau mini téléviseur LED de 85 pouces est sur le marché et TCL pense qu'il devrait trouver sa place dans votre maison. Elle a peut-être raison.

TCL a vraiment réuni toutes les spécifications et tous les mots à la mode dans cet appareil. Tout d'abord, il y a cet énorme écran de 85 pouces qui prend en charge la technologie de rétroéclairage Mini LED. Cela devrait permettre d'obtenir des noirs plus profonds, des couleurs plus éclatantes et une image globalement agréable à regarder, grâce aux 448 zones de contrôle du contraste réparties sur l'écran.

Cette dalle est en 4K, bien sûr, et dispose d'un taux de rafraîchissement variable qui va jusqu'à 120 Hz pour un plaisir de jeu des plus soyeux. Selon TCL, un mode de jeu automatique a été spécialement conçu à cet effet.

Comme tous les bons téléviseurs de nos jours, tous les HDR sont pris en charge : Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. En outre, TCL affirme que sa technologie AiPQ Engine utilise l'apprentissage automatique pour tirer parti de ses trois principaux algorithmes de qualité d'image - Smart HDR pour des couleurs particulièrement éclatantes, Smart 4K Upscaling pour des images plus nettes et Smart Contrast pour des images améliorées. Tout cela semble impressionnant, mais il faudrait le tester pour savoir si c'est autre chose que du langage marketing.

Tout cela n'a aucune importance si vous ne pouvez rien brancher sur votre nouveau téléviseur, mais TCL promet des ports HDMI 2.1 et la prise en charge d'AMD FreeSync Premium. Il y a même des pieds de télévision réglables qui devraient vous permettre de placer ce téléviseur massif presque partout, quelle que soit la taille de votre support de télévision.

Combien tout cela va-t-il coûter ? TCL indique que le téléviseur 85 pouces de la série 6 (85R655) est maintenant disponible au prix de 1 999,99 $, ce qui semble raisonnable compte tenu de la technologie impliquée.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.