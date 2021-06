Économisez jusquà 30 % sur les téléviseurs TCL et les barres de son ce Amazon Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cet Amazon Prime Day UK, vous pouvez obtenir une bonne affaire sur un téléviseur ou une barre de son TCL, ou une combinaison des deux.

Vous pouvez économiser plus de 30 %, ce qui signifie que votre jeu de divertissement à domicile peut bénéficier dune mise à niveau significative.

• Barre de son TCL TS9030 3.1CH RAY DANZ pour téléviseur avec caisson de basses sans fil et Dolby Atmos : économisez 110,00 £, maintenant 239,00 £ (au lieu de 349,00 £). Il ny a rien de tel que davoir un excellent son en regardant un film. Obtenez laffaire ici.

• Barre de son Dolby Atmos 2.1 TCL TS8111 avec caissons de basses intégrés : économisez 70,00 £, maintenant 129,00 £ (au lieu de 199,00 £). Bon son et petite taille. Obtenez laffaire ici.

• Téléviseur intelligent Android TCL 43P615K 43 pouces 4K Ultra HD avec Freeview Play : économisez 70,00 £, maintenant 270,00 £ (au lieu de 349,00 £). Full UHD et une taille idéale de 43" . Obtenez loffre ici.



• Téléviseur intelligent Android TCL 50P615K 50 pouces 4K Ultra HD + barre de son TCL TS6100 : économisez 89,00 £, maintenant 379,00 £ (au lieu de 468,00 £). Full UHD et un fantastique combo de barre de son. Obtenez laffaire ici.



• TCL 43P610K 43 pouces 4K Smart TV 3.0 Ultra HD + barre de son TCL TS6100 : économisez 99,00 £, maintenant 299,00 £ (au lieu de 398,00 £). Un excellent système de divertissement pour un prix avantageux . Obtenez laffaire ici.

Ces offres se termineront aujourdhui, alors ne manquez pas votre chance dobtenir un nouveau système de divertissement pour votre maison.

TCL fabrique des téléviseurs fantastiques dotés des technologies Smart HDR et Micro Dimming, rendant votre expérience de visionnage à la fois plus claire et plus agréable pour les yeux.

Le divertissement nest rien sans un bon son, et TCL a introduit Dolby Atmos dans certaines de ses barres de son. Cela apporte un son plus audacieux qui a de la profondeur et une plus grande plage dynamique.

Noubliez pas de consulter les autres offres de Prime day : Meilleures offres TV | Meilleures offres de haut-parleurs .

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Dan Grabham.