(Pocket-lint) - TalkTalk a introduit une nouvelle box TV qui offre l'Ultra HD, plus de 70 chaînes et des services à la demande utilisant la plateforme intelligente de Netgem.

La TalkTalk TV 4K Box a été réalisée en partenariat avec Netgem et est disponible pour les clients haut débit fibre TalkTalk nouveaux et existants.

Il comprend l'accès à Netflix, Amazon Prime Video et YouTube en 4K, ainsi que l'application TV de TikTok et une grande sélection d'autres applications de streaming. Now et Britbox sont également disponibles, ainsi que les services de rattrapage gratuits habituels, tels que BBC iPlayer et ITV Hub.

En plus de cela, les clients peuvent brancher leur propre disque dur USB ou clé USB pour enregistrer des programmes en direct pour une lecture ultérieure.

Le contrôle vocal est également pris en charge, avec la compatibilité Alexa intégrée dans la boîte.

Les prix commencent à 4 £ par mois en plus d'un forfait Internet fibre existant ou nouveau. Vous pouvez découvrir comment obtenir la TalkTalk TV 4K Box ici .

"Notre priorité est de nous assurer que nous fournissons les meilleurs forfaits de divertissement et de fibre sur le marché, à un prix avantageux", a déclaré le directeur général de l'activité grand public de TalkTalk, Jonathan Kini.

"C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Netgem pour lancer la TalkTalk TV 4K Box - offrant un divertissement de niveau supérieur à nos clients et un accès facile à TikTok, Netflix et Prime Video."

Écrit par Rik Henderson.