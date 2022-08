Andor a une nouvelle bande-annonce et une date de sortie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La prochaine grande série télévisée Star Wars a été (très) légèrement déplacée dans le calendrier de sortie de Disney - Andor commencera désormais à être diffusée le 21 septembre 2022, au lieu du 31 août.

Ce retard pourrait toutefois être compensé, puisque la série débutera par une série de trois épisodes qui seront tous disponibles en même temps.

La nouvelle a été accompagnée d'une nouvelle bande-annonce pour la série, qui précise le type d'histoire à laquelle nous pouvons nous attendre.

Outre l'histoire d'origine de Cassian Andor (Rogue One), il semble que nous allons assister à la naissance de la Rébellion, dirigée de l'intérieur de l'Empire par des gens comme Mon Mothma et d'autres.

Forest Whitaker reviendra dans le rôle de l'effrayant combattant de la liberté Saw Gerrera. Il aura l'air plus jeune et un peu moins hagard que lors de l'action de Rogue One, plus tard dans la chronologie.

La série retrace les tentatives tumultueuses des différents rebelles pour former un groupe cohérent et mettre en place une stratégie, et la dernière bande-annonce ne se concentre pas vraiment sur Andor lui-même.

La dernière bande-annonce ne se concentre même pas tant que ça sur Andor lui-même. On peut apercevoir des images assez luxueuses à certains moments, et il est clair que nous passerons plus de temps sur la ville-planète Coruscant que nous ne l'avons fait depuis longtemps, ce qui est rafraîchissant étant donné le lieu mémorable qu'elle était dans les films préquel.

Écrit par Max Freeman-Mills.