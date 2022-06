Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les fans de Star Wars ayant souscrit un abonnement à Disney+ verront arriver un certain nombre de séries dans les mois et les années à venir, mais la plus mystérieuse à l'heure actuelle est sans doute L'Acolyte.

Il nous emmène dans une partie de la chronologie de la série que nous n'avons jamais vue auparavant dans les films ou les séries et promet d'explorer quelques histoires intéressantes. Voici tous les détails que vous devez savoir.

Nous n'avons pas beaucoup d'informations précises sur la date de sortie de The Acolyte, à part le fait qu'elle est bel et bien prévue - Disney et LucasFilm ont montré son logo à plusieurs reprises dans le cadre de la série Star Wars à venir, après tout.

Cependant, à l'heure actuelle, la série serait encore en train de faire le casting de ses personnages et de se préparer pour la production, qui est apparemment prévue pour fin 2022 ou début 2023. Cela signifie que vous n'aurez pas l'occasion de regarder la série avant la fin de l'année 2023 ou même au début de l'année 2024.

La bonne nouvelle quand il s'agit d'une série produite pour Disney+, c'est que nous pouvons vous dire avec une confiance absolue comment vous pourrez la regarder - sur le service de streaming de Disney, bien sûr.

Si l'on se réfère à l'approche adoptée pour The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et bien d'autres, nous sommes également certains que vous pouvez vous attendre à un programme hebdomadaire d'épisodes, plutôt qu'à un dumping de la saison entière à la Netflix, prêt pour le bingeing.

Il n'y a pas eu d'annonce officielle concernant le casting de la série, donc nous ne savons pas vraiment qui sera sur nos écrans dans The Acolyte. Cependant, nous connaissons la directrice de la série, Leslye Headland, qui a déjà travaillé sur des séries comme Russian Doll.

C'est une étoile montante qui, d'après les interviews qu'elle a données jusqu'à présent, semble prendre une direction intéressante.

Si la seule information officielle dont nous disposons sur The Acolyte est son titre, Vanity Fair a glané quelques détails croustillants dans une interview de Mme Headland en mai 2022, ce qui nous donne pas mal d'éléments sur lesquels nous appuyer.

Tout d'abord, nous savons que la série se déroulera environ 100 ans avant la Menace Fantôme, pendant le déclin de ce que la chronologie de Star Wars appelle la Haute République, une période de paix et de prospérité.

Cette période, qui fait l'objet d'une étude approfondie dans les romans et les bandes dessinées, est caractérisée par la complaisance des Jedi vêtus de blanc et d'or, qui ne peuvent imaginer le retour de la menace Sith.

Si l'on en croit les rumeurs, le titre de The Acolyte pourrait bien être celui d'un adepte du côté obscur prêt à tout pour ramener les Sith.

Selon M. Headland, la série pourrait se concentrer sur les "méchants" à l'un des rares moments de Star Wars où ils sont en infériorité numérique, ce qui semble tout à fait approprié.

Selon les rumeurs, la série prévoit également d'utiliser des personnages familiers des excellents jeux Knights of the Old Republic, notamment l'emblématique Dark Revan. Ce serait intéressant, étant donné qu'un remake du premier jeu est prévu, et que la série pourrait s'intégrer parfaitement à cette histoire.

La chronologie de l'inclusion de ces personnages signifie qu'il est possible que nous n'en entendions parler que sous forme de dialogues ou que nous les voyions dans des flashbacks, mais il n'en reste pas moins que nous aurons droit à un étoffement substantiel du côté Sith.

Écrit par Max Freeman-Mills.