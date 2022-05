Andor sur Disney+ : Date de sortie, intrigue, casting et détails de la série préquelle de Rogue One.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - "Si nous faisons vraiment cela, je veux aider", dit Cassian Andor dans Rogue One. Andor est prêt à étendre son rôle dans l'univers Star Wars avec sa propre série, qui arrive sur Disney+.

Disney+ investit dans les histoires de Star Wars. Nous avons vu le succès de The Mandalorian, la revitalisation de Boba Fett et, plus récemment, l'histoire d'Obi-Wan Kenobi.

La prochaine étape nous emmène sur le territoire des préquelles de Rogue One. Voici tout ce que vous devez savoir sur Andor.

31 août 2022

Andor sortira le 31 août 2022 avec un lancement en deux épisodes, exclusivement sur Disney+.

Il a été confirmé que la série comportera 12 épisodes, avec deux épisodes pour commencer - nous attendons ensuite une sortie hebdomadaire pour les 10 épisodes suivants.

Oui, il semble qu'il y aura 12 épisodes supplémentaires, bien que, plutôt que des saisons, il s'agisse d'une deuxième partie, selon Variety.

Le tournage commencera en novembre 2022, la sortie est donc prévue pour 2023.

# Andor, une série limitée, diffusée le 31 août sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/J00VgyU1DB- Star Wars (@starwars) 26 mai 2022

Selon Disney :

La série "Andor" explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu'il peut faire. La série raconte l'histoire de la rébellion naissante contre l'Empire et la façon dont les gens et les planètes se sont impliqués. C'est une époque remplie de dangers, de tromperies et d'intrigues où Cassian va s'engager sur la voie qui est destinée à faire de lui un héros rebelle.

La bande-annonce (que vous pouvez regarder ci-dessous) est sombre et nous montre une époque d'oppression dans la galaxie, le pouvoir de l'empire et les graines de la rébellion qui sont semées. Nous apercevons le Sénat galactique, des clones et l'histoire de la rébellion qui se développe dans Rogue One et que l'on retrouve dans Un nouvel espoir. Nous avons le sentiment qu'il s'agira de la différence que les petites gens peuvent faire contre le grand pouvoir - une situation classique de rébellion.

Dans une interview accordée à Vanity Fair, on apprend plus de détails sur le cadre d'Andor. L'histoire commence par la destruction de la planète natale de Cassian Andor, qui devient un réfugié et se tourne vers la rébellion. Mais il ne s'agit pas seulement de la vie de Cassian Andor, la nouvelle série suivra en parallèle la vie de Mon Mothma, le chef des rebelles, et nous montrera comment ces deux personnages se heurtent dans leur montée contre l'empire.

Andor se déroulerait 5 ans avant Rogue One, ce qui nous fait nous demander si nous verrons également la transition des clones aux Stormtroopers dans l'histoire d'Andor.

Il y en a certainement une. Cette bande-annonce a été diffusée le 26 mai 2022 lors de la Star Wars Celebration. Comme il s'agit d'une bande-annonce, nous nous attendons à ce que d'autres bandes-annonces suivent à l'approche du lancement.

La liste des acteurs d'Andor est impressionnante, avec un certain nombre de personnages reprenant des rôles de Rogue One, ce qui signifie qu'il y aura une grande continuité. Tous les personnages n'ont pas été confirmés :

Diego Luna - Cassian Andor

Genevieve O'Reilly - Mon Mothma

Stellan Skarsgard -

Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Forest Whitaker - Saw Gerrera

Fiona Shaw

Tony Gilroy, qui a co-écrit le scénario de Rogue One, est le créateur et le showrunner, donc encore une fois, nous nous attendons à ce que la série soit étroitement liée au film Rogue One.

La série sera disponible exclusivement sur Disney+.

Si vous voulez rattraper votre retard sur l'intrigue, le film le plus important est probablement Rogue One, car il vous présente le personnage de Cassian Andor.

Vous pouvez trouver une chronologie complète des films et séries Star Wars ici, et c'est la première partie qui présente le plus d'intérêt : la montée de l'empire, avant A New Hope.

Écrit par Chris Hall.