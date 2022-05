Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Mandalorian est l'une des émissions les plus populaires de l'univers Star Wars, générant plus d'excitation de la part de la fanbase que certaines sorties en salles.

La deuxième saison de The Mandalorian s'est terminée en décembre 2020, et les fans impatients attendent depuis longtemps des nouvelles du prochain épisode. Nous sommes heureux d'annoncer que la nouvelle est enfin arrivée, et nous avons toutes les informations sur comment et quand vous pouvez la regarder.

Sortie en février 2023

En exclusivité chez Disney+

La date de sortie de la saison 3 de The Mandalorian a été annoncée lors de la Star Wars Celebration en mai 2022, nous pourrons découvrir la suite des aventures de Grogu et Din en février 2023.

Comme les saisons précédentes, elle sera exclusive au service de streaming Disney+. On s'attend à ce qu'elle lâche un épisode par semaine comme les saisons précédentes, mais cela n'a pas encore été confirmé.

Alors qu'une grande partie de l'intrigue reste un mystère, les détails révélés dans la bande-annonce qui a été montrée à Star Wars Celebration nous donnent quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre :

Il semble qu'une grande partie de l'intrigue de la saison 3 sera centrée sur les événements de l'épisode du Livre de Boba Fett, très centré sur les Mandaloriens. Din Djarin a été mis à l'écart par les Enfants du Guet parce qu'il a enlevé son casque. Il doit donc retourner sur Mandalore pour se baigner dans "les eaux vivantes" et être pardonné pour son faux pas.

À la fin de la saison 2, Din Djarin a vaincu le Moff Gideon au combat, remportant ainsi la propriété du Darksaber. Celui qui gagne le Darksaber est considéré comme le chef des Mandaloriens, et nous savons que Bo-Katan se considère comme le propriétaire légitime. Nous sommes presque certains qu'elle tentera de vaincre Din dans la prochaine saison.

Sinon, la plupart de l'intrigue reste de l'ordre de la spéculation, et nous sommes impatients de voir où cela va nous mener.

La bande-annonce de la saison 3 a été dévoilée à Sar Wars Celebration en mai 2022, mais elle n'a pas encore été rendue publique. Nous ajouterons cette bande-annonce, ainsi que toutes les autres, à cet article dès qu'elles seront disponibles.

En attendant, pourquoi ne pas consulter notre article complet couvrant tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 3 de The Mandalorian, y compris comment rattraper les saisons précédentes.

Écrit par Luke Baker.