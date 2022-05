Obi-Wan Kenobi a droit à une bande-annonce plus longue pour la Journée Star Wars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine série télévisée d'Obi-Wan Kenobi a une nouvelle bande-annonce pour aiguiser l'appétit des téléspectateurs, en l'honneur de la Journée Star Wars aujourd'hui. Il s'agit d'un regard plus long sur les tribulations que le Maître Jedi en fuite va traverser dans la série.

La série est prévue pour la fin du mois de mai, après que les rumeurs selon lesquelles elle sortirait aujourd'hui en l'honneur de "May the fourth be with you" se soient révélées fausses.

La journée n'allait pourtant pas passer sans que quelque chose ne vienne la marquer, et Disney s'est exécuté avec une bande-annonce bien ficelée qui se termine par les plus fortes allusions à la présence de Dark Vador dans l'histoire, incarné une fois de plus par Hayden Christensen.

Entre-temps, nous avons également droit à quelques répliques d'Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan, qui exhorte Owen Lars à accepter le fait que Luke Skywalker aura besoin d'un entraînement lorsqu'il sera en âge d'utiliser la force, et qui est accueilli par une certaine résistance.

De nombreux plans montrent la puissance des forces inquisitoriales qui vont clairement traquer Obi-Wan tout au long de la série, et elles ont l'air plutôt difficiles à conquérir. Bien sûr, nous savons qu'Obi-Wan survivra, étant donné sa présence dans les films Star Wars originaux, mais il y aura tout de même des risques.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Chris Hall.