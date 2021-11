Le livre de Boba Fett obtient sa première bande-annonce complète

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le livre de Boba Fett a obtenu sa première bande-annonce complète avant le début de sa diffusion le 29 décembre 2021, Disney publiant un regard intriguant sur ce qui attend le célèbre chasseur de primes.

Dune part, il ouvre la bande-annonce en niant être un chasseur de primes, suggérant que Fett cherche à sinstaller un peu, après les aventures quil a vécues dans les films Star Wars et The Mandalorian.

Le spectacle semble être dirigé par deux personnages principaux, pas seulement celui du titre – Fennec Shand de The Mandalorian est un incontournable tout au long, et on dirait quelle pourrait servir de bras droit à Fett alors quil affronte le monde criminel .

Il semblerait quil y ait encore un vide de pouvoir laissé par la mort de Jabba le Hutt, et que Fett soit bien placé pour essayer de lexploiter et de démarrer un nouveau type dorganisation. Au cas où The Mandalorian le ferait soudainement passer pour un bon gars, nous espérons que cela signifie quil va y avoir des nuances de gris.

