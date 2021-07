Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a une nouvelle série dhistoires à venir dans lunivers de Star Wars, et elles ne sont pas dans le moule de laction réelle que The Mandalorian a démontré avec tant de succès au cours des deux dernières années. Star Wars : Visions est une nouvelle anthologie dhistoires danime.

Cela arrivera plus tard cette année et heureusement, la question de savoir comment vous pouvez la regarder est simple et agréable - toute la série sera disponible pour regarder dans le cadre dun abonnement Disney +. Vous pouvez consulter un premier aperçu de la série ci-dessous.

Toute la liste des neuf films qui composeront Visions fera ses débuts sur Disney + le 22 septembre 2021, il ny a donc pas trop de temps à attendre avant de pouvoir nous plonger dans les films, qui sont de différentes longueurs.

Cela ne nécessitera pas non plus de rappels hebdomadaires, car tous les épisodes seront apparemment disponibles pour être regardés immédiatement, ce qui est logique car ils ne se suivent pas.

Étant donné que la plupart des films de la série proviendront dune équipe différente, vous voudrez peut-être avoir un aperçu de qui fait quoi - voici une liste des neuf films qui seront disponibles à regarder, avec les studios qui les créent :

Kamikaze Douga – Le Duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop et Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Déclencheur – Les jumeaux

Déclencheur – LAncien

Kinema Citrus – La mariée du village

Science Saru – Akakiri

Sciences Saru – T0-B1

Production IG – Le Neuvième Jedi

Vous pouvez en savoir plus sur les styles et les intrigues de chaque film (bien que vous ne trouviez pas trop de détails) sur le site officiel de Star Wars, qui est un article de blog sur le sujet ici .

Écrit par Max Freeman-Mills.