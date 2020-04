Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La série à succès Star Wars de Disney +, The Mandalorian, reçoit un documentaire en profondeur sur les coulisses.

Appelées Disney Gallery: The Mandalorian, les nouvelles docuseries en huit parties seront, bien sûr, présentées en première sur le service de streaming. Il devrait également faire ses débuts le jour de la guerre des étoiles, également connu le 4 mai (4 mai). Et, comme The Mandalorian, de nouveaux épisodes de la série sortiront chaque semaine, tous les vendredis.

Il comportera des interviews de léquipe de distribution et de production, ainsi que des clips inédits et une table ronde avec le réalisateur, écrivain et producteur Jon Favreau - qui, dans un communiqué de presse, a déclaré que les docuseries devraient laisser les fans de la série " jetez un œil à lintérieur et découvrez une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension, de la façon dont le Mandalorian sest réuni. "

Nous nous attendons à voir beaucoup de Baby Yoda, bien quil sappelle techniquement The Child. Le spectacle est censé donner un aperçu des effets spéciaux et des accessoires utilisés dans The Mandalorian. Cela touchera même à la technologie de George Lucas qui a été utilisée.

Le score de la série et les liens avec dautres personnages de Star Wars seront également des thèmes communs. Disney espère probablement que cela suffira pour aiguiser lappétit des fans pendant quils attendent la deuxième saison pour frapper Disney + en octobre.