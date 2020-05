Prochains films et émissions de télévision Star Wars: tout est confirmé jusquà présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant sorti sur Disney + et sert censément de mettre fin à la saga de science-fiction ( qui sest déjà terminée deux fois ), mais si vous pensez que Disney a fini dimprimer de largent sous la forme de nouveau contenu Star Wars, vous ferais mieux de réfléchir à nouveau.

Malgré un succès inégal avec la franchise depuis quelle a acheté LucasFilm en 2012, Disney continue daller de lavant, avec de nouvelles séries Disney + en préparation, ainsi que trois films Star Wars sans titre qui devraient faire leurs débuts en 2022, 2024 et 2026.

Le tout de H avant que nous savons au sujet de ces projets à venir et lavenir de lunivers Star Wars.

Date de sortie : février 2020 sur Disney +

Bande-annonce: YouTube

The Clone Wars devrait revenir pour une dernière saison - six ans après la fin de la série animée en 2014. Il suit les personnages Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, en particulier pendant la période entre Star Wars Episode II: Lattaque des clones et Star Wars Épisode III: La vengeance des Sith. Lémission est devenue un favori des fans en grande partie parce quelle montre une version plus réalisée dAnakin et dObi-Wan que les films précédents. La guerre des clones a également récemment reçu plus dattention, grâce à ses nombreuses connexions avec la série The Mandalorian de Disney +, comme la façon dont elle explore le passé de la planète Mandalore et montre les origines du Darksaber.

Date de sortie : automne 2020 sur Disney +

Le succès retentissant de Disney + reviendra plus tard cette année, avec une nouvelle saison du bébé vert de 50 ans préféré de tous. Le showrunner Jon Favreau a récemment révélé une date de sortie à lautomne. Et les favoris de la série - comme Greef Karga (joué par Carl Weathers) et Cara Dune (Gina Carano) - devraient revenir. Il se concentrera sur Mando à la recherche dune maison pour Baby Yoda, alias The Child, alors quil repousse Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Date de sortie : probablement 2020 ou 2021 sur Disney +

Nous vous pardonnerons si vous ne vous souvenez pas immédiatement de Cassian Andor en tant quespion rebelle de Rogue One. Il est mort en aidant à voler les plans de létoile de la mort. Disney travaille actuellement sur une série préquelle qui voit lacteur Diego Luna revenir sous le nom dAndor. Alan Tudyk sera également de retour en tant que compagnon droïde K-2SO. La série devrait servir de moyen de combler les premiers jours de la rébellion - entre la montée de lEmpire dans Star Wars Episode III: La vengeance des Sith et Star Wars Episode IV: Un nouvel espoir - un peu comme The Mandalorian comble le vide entre la trilogie originale et la trilogie suite plus récente. Il ny a pas grand-chose sur la série en termes de date de sortie, mais Disney a révélé quelle était en pré-production en août dernier.

Date de sortie : non annoncée, mais elle arrivera à Disney +

La production a récemment commencé sur une nouvelle série Obi-Wan Kenobi, qui verra lacteur Ewan McGregor revenir en tant que maître Jedi. Cependant, The Hollywood Reporter a déclaré quil avait été mis en attente afin que le script puisse être totalement retravaillé. Cela signifie que nous sommes probablement loin, très loin de la nouvelle aventure, ce qui devrait expliquer ce que Kenobi faisait pendant que Luke grandissait. Des retards comme celui-ci ne sont jamais de bonnes nouvelles, mais si le premier script était suffisamment mauvais pour renvoyer tout le monde dans léquipe de production, alors attendre un peu plus est probablement le meilleur.

Date de sortie : Pas clair, pourrait être lun des films 2022, 2024 ou 2026

Disney a annoncé en septembre que Kevin Feige - le président de Marvel Studios depuis 2007 - travaillerait avec la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sur un nouveau film Star Wars. Il ny a pas de détails sur la date de sortie du film ou sur son sujet, mais cela semble être une décision évidente pour Disney. Feige a contribué à transformer lunivers cinématographique Marvel en un succès commercial gigantesque.

La seule question que nous avons est la suivante: Disney fera-t-il jouer Feige pour un film Star Wars unique, ou peut-être une trilogie comme les prochains films 2022, 2024 et 2026, ou va-t-il devenir le showrunner de facto de Star Wars Universe , similaire à ce quil fait pour le MCU?

Date de sortie : Rien dofficiel pour linstant

Taika Waititi est lun des réalisateurs les plus en vogue à Hollywood. Son dernier film, Jojo Rabbit, a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario, et selon les informations , il lui aurait été proposé de contrôler un nouveau film Star Wars.

Waititi a déjà connu un certain succès dans lunivers Star Wars, car il a dirigé le dernier épisode de The Mandalorian tout en exprimant le IG-11, chasseur de primes devenu infirmier-droïde. Et avec le président de Marvel Studios Kevin Feige travaillant sur Star Wars, il serait logique quil emmène Waititi, qui a réalisé Thor: Ragnarok ainsi que le prochain Thor: Love and Thunder. Cependant, son engagement envers le nouveau film de Thor signifie que tout film de Star Wars quil a barré narrivera probablement pas avant 2024 au plus tôt.

Date de sortie: Rien dofficiel pour linstant

Star Wars Rebels a initialement fonctionné pendant quatre saisons de 2014 à 2018. Il raconte lhistoire de léquipage du Ghost qui travaille également dans le cadre de lAlliance rebelle minant lEmpire. Il y a eu des rumeurs sur une série dérivée avec Ahsoka Tano, le favori des fans de Star Wars, et la guerrière mandalorienne Sabine Wren - où ils chassent Ezra Bridger, qui a été perdu dans Hyperspace dans le dernier épisode de Star Wars Rebels.

Date de sortie: Rien dofficiel pour linstant

Solo: A Star Wars Story initialement bombardé lors de sa sortie en 2018, ce qui a conduit Disney à réexaminer toute sa stratégie avec la marque Star Wars. Cependant, depuis sa sortie, les fans ont commencé à raconter lhistoire du plus célèbre contrebandier de la galaxie, ce qui a conduit au hashtag # MakeSolo2Happen sur Twitter en 2019. Bien quil ny ait rien pour montrer que Disney est loin dêtre en développement , il convient de le mentionner dautant plus quil pourrait facilement être adapté en une série moins chère pour Disney + si les fans continuent de le réclamer.

Date de sortie : 2022, 2024 et 2026 (peut-être)

En mai, Disney a annoncé que les prochains épisodes de Star Wars sortiront en salles le 12 décembre 2022, le 20 décembre 2024 et le 18 décembre 2026. Puis, en octobre, Disney a confirmé quil nallait pas de lavant avec une trilogie des créateurs de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss. On ne sait pas si cette trilogie est identique ou différente des films 2022, 2024 et 2026 annoncés précédemment.

Des rumeurs ont suggéré que Rian Johnson pourrait diriger la prochaine trilogie Star Wars. Il a écrit et réalisé le deuxième film de la dernière trilogie Star Wars, The Last Jedi. Mais, selon votre opinion sur ce film, vous serez soit excité de le voir obtenir son propre ensemble de films, soit vous serez en colère davoir même mentionné cette rumeur. Cependant, nous ne nous attendons pas à voir une véritable trilogie dirigée par Rian Johnson, car Disney semble envisager de séloigner de larc de la trilogie pour les futurs films de Star Wars. De plus, Johnson, qui travaille déjà sur une suite de son hit 2019 Knives Out, sest dit que rien nest encore officiel .

